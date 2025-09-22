Ruiz Boix pide "una inversión mínima de 600 millones de euros" para el Hospital de Cádiz

El líder del PSOE en la provincia de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, ha reclamado este lunes al presidente de la Junta de Andalucía "una inversión mínima de 600 millones de euros" para la construcción del nuevo hospital, "una cifra similar a la del tercer hospital de Málaga", como ha precisado. Lo hace así en respuesta a las críticas del PP tras el anuncio de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de ceder el suelo de Zona Franca a la Junta de Andalucía para desbloquear la antesala del proyecto y empezar su tramitación y posterior ejecución.

No solo del hospital ha hablado Ruiz Boix, que de cara a los presupuestos andaluces del próximo año, cuya elaboración ya ha iniciado la Junta, ha recordado los "compromisos incumplidos como las obras de Valcárcel o la Ciudad de la Justicia", así como una serie de compromisos "que asumió Moreno Bonilla durante la visita de su consejo de gobierno al Oratorio de San Felipe Neri hace tres años". "Esa jornada de pomposidad y protocolo se anunció como el inicio de una serie de compromisos especiales con la provincia, pero sin embargo, a día de hoy, no hay ninguno de los compromisos que se asumieron ejecutados”, ha dicho el mandatario socialista, que insiste en que actualmente "hay unas obras en Valcárcel de consolidación del edificio sin ningún destino, porque el proyecto sigue paralizado” o está la Ciudad de la Justicia "que sigue todavía durmiendo el sueño de los justos pues nadie sabe cuándo se va a iniciar ni cuál es el proyecto”.

“Todavía no lo conocen ni jueces, ni magistrados, ni fiscales, ni ninguno de los abogados o procuradores”, ha denunciado Ruiz Boix, desconociendo quizás que el consejero de Justicia estuvo en Cádiz este pasado mes de mayo informando sobre los detalles del proyecto ante los representantes de los distintos colectivos del sector jurídico.

En el caso del nuevo hospital, ha hecho hincapié Ruiz Boix de la necesidad de su construcción ante la "situación colapsada de la sanidad pública" que achaca a "la política de privatizaciones y externalizaciones de la Junta". Al hilo de esta cuestión, ha recordado que en la actualidad "hay más de 30.300 gaditanos esperando una intervención quirúrgica y más de 121.000 gaditanos aguardando una cita con un especialista".

Y al hablar del sistema andaluz de Salud, ha recordado también la investigación por posibles contratos irregulares que en el caso de la provincia de Cádiz afectarían a 235 millones de euros. "No se puede permitir que haya gente haciendo negocio a costa de la salud de los gaditanos. Están imputados hasta tres gerentes del SAS, y nos preguntamos por qué siguen en sus puestos, por qué no se le aplica esa vara de medir que algunos responsables del Partido Popular exigen a responsables políticos del PSOE, muy recientemente en algunas declaraciones del propio Romaní, y sí que mantienen a los tres gerentes del SAS imputados en sus puestos, lejos de asumir alguna responsabilidad”, ha señalado el responsable provincial de los socialistas gaditanos.

La crítica de Óscar Torres a la falta de concreción de la consejera

Otro socialista gaditano, en este caso el portavoz del grupo municipal, Óscar Torres, se ha referido también al asunto del hospital, lamentando la falta de concreción que deslizan de las declaraciones realizadas por la consejera de Salud, Rocío Hernández. Considera Torres una "absoluta falta de rigor y de compromiso" que la consejera no haya concretado las cifras del proyecto hospitalario.

"Que la máxima responsable de la sanidad andaluza despache el futuro del hospital para los gaditanos con un "posiblemente sí se pueda incluir algo" en los presupuestos dice muy poco a favor del compromiso real del PP y de la Junta", ha criticado el portavoz, que insiste en que para el PSOE gaditano "es una condición obligatoria e irrenunciable que los presupuestos de la Junta de Andalucía para 2026 contemplen una partida finalista, específica y suficiente para poder iniciar todos los procedimientos administrativos, estudios técnicos y licitaciones que requiere la redacción del proyecto y la futura ejecución de las obras".

Además de criticar nuevamente la posición del PP tras el anuncio de la ministra de ceder el suelo que sigue en propiedad de Zona Franca, Óscar Torres considera que el problema en el tejado de la Junta actualmente se debe a que "el PP todavía no ha digerido que el Gobierno de España ha desbloqueado la situación del hospital cediendo gratuitamente los terrenos y que ahora le toca a la Junta de Andalucía trabajar y presupuestar". Y por ello, pide a los populares que "ahora que ya tienen el suelo, tienen que empezar a remar a favor del proyecto de una vez por todas y dejar de poner palos en las ruedas".