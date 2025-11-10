Ruiz Boix asegura que Antonio Sanz está retrasando el proyecto del nuevo hospital de Cádiz

El secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, ha acusado al actual consejero de Salud de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, de retrasar el proyecto de construcción del nuevo hospital dilatando la necesaria firma del necesario convenio con Zona Franca. “Lo más grave -explica el dirigente provincial socialista- es que el consejero de Salud todavía no ha firmado el convenio para asumir, para aceptar la cesión gratuita de los terrenos por parte del Gobierno de España, un paso fundamental para desbloquear el inicio de las obras".

El dirigente socialista ha lamentado que Sanz alegue "no haber tenido tiempo, mientras sí ha dedicado el fin de semana a la fiesta en el Congreso del Partido Popular” en Sevilla, y asume una nueva tarea como “nuevo agente electoral, el nuevo comisario electoral del Partido Popular de Andalucía”.

“Entendemos que hay una dilación, una dilación totalmente injustificada en ese convenio”, ha sentenciado Ruiz Boix, acusando al consejero de “anteponer su agenda electoral, sus intereses partidistas” a la firma que necesita la provincia.

“Esto demuestra una vez más la incapacidad de gestión que tiene el Partido Popular y las prioridades de un Partido Popular que únicamente piensa ya en el ámbito electoral”, ha dicho el máximo dirigente provincial del PSOE.

Además, ha criticado la “actitud algo cínica” de Antonio Sanz en la presentación de los presupuestos en Cádiz, donde "se vendió una vez más como el gran acelerador de grandes proyectos como el nuevo hospital". Ruiz Boix ha trazado una relación directa entre la inversión de 10 millones, de 600 que hacen falta para construirlo, y los recortes en el Puerta del Mar, afirmando: “Reduce 12 millones de euros en gastos de personal... y con esos 12 millones que se ahorra son la cuantía que quiere dedicar a la inversión en la construcción del nuevo hospital”.

En general, Ruiz Boix ha cuestionado “la transparencia” de los Presupuestos 2026 de la Junta de Andalucía, especialmente en la partida de sanidad. Aunque cifran el total en casi 17.000 millones para sanidad, ha señalado: “Se le olvida una palabra, que es la palabra pública. Queremos saber con transparencia cuánto va a acabar en recursos públicos y cuántos de esos 17.000 millones van a acabar en la bolsa de beneficio de las empresas amigas del Partido Popular, de las clínicas privadas, amigas del Partido Popular”.

Al tiempo, Juan Carlos Ruiz Boix, ha valorado la “altísima participación” vivida el domingo pasado en la capital gaditana en la manifestación en defensa de la sanidad pública andaluza. Ruiz Boix extendió su “felicitación a los sindicatos, a las Mareas Blancas, a los profesionales sanitarios” y a toda la ciudadanía por la convocatoria, que ha calificado de “multitudinaria, con una gran masa social, una manifestación histórica”.

El dirigente socialista ha destacado que en los últimos 20 años “jamás ha habido otra convocatoria con tantísima participación”, con “más de 5.000 gaditanos y gaditanas” que elevaron su voz y ha agradecido la presencia de “tantos colectivos que han querido solidarizarse con las mujeres víctimas de los fallos en los cribados de cáncer de mama” y de “familias enteras”, defendiendo la sanidad pública como “el patrimonio común que nos iguala a todos”.

El mensaje que “se escuchó alto y claro” en la calle fue la petición de “Moreno Bonilla, dimisión”. La ciudadanía exige que el presidente andaluz dimita por su “falta de empatía, por esa falta de compromiso en resolver los problemas y por una falta de humanidad” ante la crisis que afecta, según las últimas cifras, a más de 2.700 mujeres por los fallos en el cribado de cáncer de mama. Ruiz Boix ha recordado que el problema se inició negando la realidad y que, desgraciadamente, “hay centenares de mujeres afectadas en la provincia de Cádiz” y en otras provincias como Huelva, Córdoba y Granada.

También ha calificado a Moren o Bonilla como “un presidente que destroza lo que toca” y que, mientras “está de gira con ese libro, un libro narcisista, un libro que solo habla de sí mismo”, lo que hace es “destrozar el libro de familia de muchas andaluzas y de muchos andaluces”. Ruiz Boix ha insistido en que el desastre de la gestión sanitaria es una “intencionalidad previa” para “asemejar el modelo de gestión de la sanidad pública al copia y pega de la Comunidad de Madrid, al copia y pega de Díaz Ayuso”.