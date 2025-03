Royal Caribbean confiesa que el astillero de Cádiz es ahora mismo su mejor aliado

El buque Allure of the Seas se encuentra ahora mismo manga por hombro a la espera de que finalicen las obras a principios de abril

Cádiz/A principios de 2024, Royal Caribbean contactaba con el astillero de reparaciones de Navantia en Cádiz. Tenía un barco al que había que hacerle una serie de reformas y renovaciones y, para ello, tenía 100 millones de euros disponibles.

Hace unos años, en 2019, Royal Caribbean calificó de éxito las obras de ampliación del Oasis of the Seas que también se encargó a Navantia, por lo que parece que nunca dudó en traerse para acá su Allure of the Seas para someterlo a una profunda reforma a la que se ha llegado a denominar “renacimiento” .

El Allure llegó a Cádiz el 24 de febrero pasado, por lo que este último lunes cumplía su primer mes en el dique 4 de la planta gaditana y está previsto que salga rumbo a Barcelona el 7 de abril. Será una reforma que habrá durado unas seis semanas, en la que ha participado un total de 2.300 trabajadores de 81 nacionalidades diferentes. A ellos se suman unas 500 personas pertenecientes a la plantilla de la propia Navantia y a un gran abanico de empresas auxiliares que está interviniendo en distintas labores que requiere el “renacimiento” en Cádiz de este buque turístico, tales como pintura, andamiaje, acero, mecánica, marinería, etcétera, según destacaba a este periódico Carlos Torres, jefe de buque y project manager del Allure of the Seas.

El ‘Allure of the Seas’ cuenta con amplias avenidas con lujosos y variados restaurantes y servicios. / JULIO GONZÁLEZ

Desde Royal Caribbean destacan que este gigantesco buque de 362 metros de eslora, que tan sólo ha dejado unos metros de espacio libre en el dique 4 de la factoría gaditana, saldrá de Cádiz para esa fecha con 111 camarotes nuevos, dentro del programa Royal Amplified, del que se viene hablando desde ese 2019.

Torres reconocía que este barco tiene algunos años y “durante estos 42 días, el astillero gaditano se verá inmerso en esta renovación y en la ampliación de camarotes en proa, donde se les ha puesto una nueva cubierta de aluminio, se han extendido zonas para nuevos jacuzzis, se han demolido zonas amplias antes dedicadas a a oficinas para nuevas piscinas y nuevos servicios”.

“Este trabajo es muy parecido al que se hizo en el Oasis. Eso demuestra que Royal Caribbean confía en nosotros y sabe lo que somos capaces de hacer. Por eso están aquí”.

Los nuevos espacios que nacerán tras esta reforma se encuentran aún en estado embrionario, aunque en cuestión de días deberán estar del todo listos para recibir a nuevos pasajeros. / Julio González

Navantia viene preparando un proyecto como éste algo así como más de un año. “Un proyecto de este talante significa contactar con muchísimas empresas de la zona con los que colaboramos, muchísimo material que hay que comprar y traer, mucha ingeniería... No es fácil, pero demostramos que aquí es posible”, según reitera Carlos Torres.

“Son miles de reuniones con Royal Caribbean y lo primero que hacemos siempre es ver exactamente qué necesidades tienen y ver cuáles son los plazos con los que contamos para lograr siempre estar listo para el día fijado para su salida o incluso anticiparnos en la medida de lo posible”.

Allure saldrá de Cádiz el 7 de abril rumbo a Barcelona, donde ofrecerá vacaciones de 7 noches en el Mediterráneo con paradas en destinos como Provenza (Marsella) en Francia; Florencia/Pisa (La Spezia) y Roma en Italia; y Palma de Mallorca.

Nuevas instalaciones

Esta reforma incluye nuevas instalaciones, restaurantes y experiencias totalmente innovadoras, según explicaron a este periódico en una visita al buque durante su estancia en dique.

Entre sus mejoras destacan el Ultimate Abyss, un tobogán seco de 10 pisos de altura; The Perfect Storm, un dúo de toboganes acuáticos de tres cubiertas de altura; un Laser Tag donde aquel que quiera puede emprender toda una batalla con pistolas láser. Sin dejar de lado un Escape Room para cuya construcción y diseño ha venido una empresa expresamente desde Norteamérica que se dedica al montaje de este tipo de atracciones en todos los buques de Royal Caribbean.

El ‘Allure of the Seas’ es algo así como un resort de cinco estrellas a flote. / Julio González

Entre las incorporaciones destacan las nuevas Ultimate Panoramic Suites sobre el puente de mando. De estas futuras cabinas tan sólo existe ahora mismo un espacio diáfano con maravillosas vistas al mar de 200 grados repletos de cables en el techo, herramientas, tubos. Y nada hace pensar que, en cuestión de días, se convertirá en una de estas dos únicas suites, con un amplio vestidor, un cuarto de baño renovado y un comedor que hospedará hasta a cuatro personas.

Otro de los aspectos que se renuevan es la cubierta de piscinas, que aportará ahora un estilo resort para una experiencia más relajante, así como los espacios especialmente diseñados para niños y adolescentes, que también serán objeto de renovación, incluyendo el Splashaway Bay, el parque acuático interactivo para los más pequeños.

35 formas distintas e comer y de beber

Con la ampliación, el barco ofrecerá nuevos restaurantes y bares así como un bar deportivo con juegos y entretenimiento, o local bautizado como Loco Fresh, con comida mexicana. Son, según Royal Caribbean, 35 formas de comer y beber distintas.

Klaus Meisel, senior project manager de Royal Caribbean, confesó que el objetivo de esta reforma es acercar hasta el Allure of the Seas los nuevos conceptos de los barcos de la naviera norteamericana que están ahora mismo saliendo de las últimas hornadas, muchos de ellos, o casi todos, pensados en cubrir todas las necesidades de ocio y entretenimiento para las familias, sin olvidar a aquellos viajeros que quieran gozar de espacios más íntimos e individualizados en los que conseguir disfrutar del sosiego de este hotel flotante de cinco estrellas.

“Queremos que vengan familias, los padres, los hijos, los abuelos... y que todos disfruten de todas las atracciones que se están ahora montando en el astillero de Cádiz”, según Klaus Meisel.

Este experimentado portavoz de Royal Caribbean destacó que el astillero de Navantia de Cádiz “se ha convertido en nuestro gran aliado. Venimos para estar mucho tiempo y esperamos venir en más ocasiones”.

Sobre nuevos proyectos similares a éste, aunque no lleguen a estar valorados en los cien millones que Royal Caribbean se va a dejar en su proyecto de Cádiz, Meisel reconoció que ya hay conversaciones para nuevas reformas: “Hay cosas en el horizonte pero nada establecido aún”.

Cabe recordar que desde el comité de empresa del astillero gaditano destacaba en días pasados su presidente, José Antonio Bolaños, la importancia de estos trabajos que se vienen acometiendo desde hace un mes a bordo del Allure of the Seas.

Así, quiso agradecer a sus compañeros de plantilla así como a los trabajadores de la industria auxiliar por poner todo de su parte para que este proyecto llegue a buen puerto.