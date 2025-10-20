Royal Caribbean se marcha del astillero de Cádiz satisfecha con el servicio recibido en Navantia

El Explorer of the Seas, durante la operación de atraque en el Muelle Alfonso XIII con la ayuda de los remolcadores, amarradores y prácticos del puerto de Cádiz

Misión cumplida. Después de lo ocurrido con la naviera Carnival, al astillero de reparaciones de Cádiz no le basta con parecer el mejor sino debe demostrar que lo es y no sólo desde el punto de vista técnico sino también demostrando que es una empresa que goza de estabilidad desde el punto de vista laboral.

Hace falta que se olviden lo antes posible de lo ocurrido en junio durante el conflicto laboral, en el que las empresas auxiliares, en su pleno derecho a la huelga, provocó la interrución de la obra que se estaba entonces acometiendo a bordo del Carnival Liberty, que llegó a quedar casi "secuestrado" y a medio arreglar. Tanto fue así que con nocturnidad y con la ayuda de la plantilla de Navantia y la complicidad de alguna empresa auxiliar con más vistas de futuro permitieron su desalojo del dique y que quedara atracado en la futura terminal de contenedores.

Allí no se lo pensó dos veces: el barco a medio reparar, con una trayecto ya suspendido con el coste que eso supone en dinero y en prestigio, recibió la oferta del astillero de Marsella que le abría sus puertas para terminar la obra y permitir que pudiera volver lo antes posible a sus rutas ya comprometidas y vendidas.

Los propios trabajadores de Navantia calificaron en días pasados lo ocurrido como una "mala experiencia que no puede volver a repetirse". El temor era que por simpatía siguieran los pasos de Carnival otras grandes navieras como podría haber sido Royal Caribbean.

Pero finalmente parece que ese fantasma se aleja. Eso ya se confirmó cuando se veía entrar en la factoría de reparaciones de Navantia Cádiz a mediados de septiembre. Y de ahí salió con todo éxito y todas las tareas cumplidas este pasado fin de semana, momento en el que aprovechó, tal y como teniá planeado para poner rumbo a la capital portuguesa donde le esperaban, ni más ni menos que 3.162 turistas con sus maletas, camisas de flores, chanclas y calcetines.

El crucero Europa 2, permaneció también atracado en Cádiz este lunes / J. Benítez

Salieron todos de Lisboa y, en su trayecto hasta las islas Canarias, llevaron a cabo este lunes una escala en el puerto de Cádiz en el que quedó atracado en el Muelle Alfonso XIII con un pasaje eminentemente de nacionaldidad estadounidense. Aquí llegó ya con sus mejores galas, con su casco más blanco que nunca y dispuesto a poner millas por delante para atravesar en cuestión de días el Atlántico donde dará inicio a su temporada de invierno que inaugurará con una ruta que se iniciar el 1 de noviembre y que saldrá de Cabo Cañaveral (Orlando) y visitará en seis días Cozumel (México), CocoCay y Bahamas y ya no será hasta mayo cuando retorne a Europa, más concretamente a sus rutas por el Mediterráneo occidental.

Pero todo esto ha sido posible gracias al estricto cumplimiento del contrato firmado con Navantia en el que el astillero de Cádiz se comprometía a hacerle una serie de reformas o reparaciones en un tiempo determinado que ha cumplido de manera estricta, sin provocar ningún tipo de desajuste en los planes de Royal Caribbean

A la vista de que todo ha vuelto a la normalidad desde el punto de vista técnico y laboral, ya que en días pasados se daba el sí definitivo al nuevo convenio que traerá consigo la paz laboral para las tres plantas de la Bahía, quedan dos o tres campañas y noticias que circulen por las redes sociales para lograr que Carnival vuelva de nuevo a Cádiz, algo que, según el presidente del comité de empresa de Navantia-Cádiz, podría ocurrir en cuestión de un par de años, en cuanto Marsella vuelta a toparse con algún conflicto laboral que haga que Carnival vuelva a pensar en Cádiz, donde siempre será recibido con los brazos, o mejor dichos, los diques abiertos.