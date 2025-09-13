Ricardo Galán Urréjola publicará nuevo libro con la editorial The Guide Artists

El pintor gaditano Ricardo Galán Urréjola está a punto de sacar a la luz un nuevo libro sobre la obra más significativa que ha marcado su trayectoria. Un nuevo proyecto que sale a la luz con el sello The Guide Artists, especializado en libros de autor, que ha dado forma a esta obra exquisita que traza el recorrido por el universo del pintor de las urbes con una selección de casi ochenta cuadros que el artista natural de San Fernando ha creado en esta última etapa creativa. El libro se centra en el paisajismo urbano con el que Galán Urréjola sigue recorriendo e interpretando desde su particular prisma numerosas ciudades del mundo tanto pictóricamente hablando, como a través de exposiciones individuales y colectivas que siguen enamorando allá por donde va.

Narra el autor sobre el proceso creativo que les ha llevado meses la selección preliminar "de estos casi ochenta cuadros para ilustrar y dar el contenido adecuado a este libro que va a mostrar el desarrollo que ha venido visibilizando mi pintura". Una tarea "que no ha estado exenta de dificultad, al tratarse de obras significativas que en algunos casos incluso están localizados fuera de mi estudio".

Además de las imágenes cuidadosamente seleccionadas, integran la obra textos críticos y reflexiones del propio artista de gran proyección internacional.

Este trabajo se publica, además, con la novedad de convertirse en el primer libro centrado en un creador de paisajismo urbano, pues hasta el momento había editado manuales de artistas reconocidos a nivel internacional, pero focalizadas fundamentalmente en la figura humana.

Según comparte Jennifer Gómez, cofundadora de The Guide Artists junto a Ramón Olivares, "la ciudad es el eje de la pintura de Galán Urréjola: luces, vehículos, edificios y atmósferas urbanas se transforman en escenas poéticas donde lo cotidiano adquiere una nueva dimensión. Sabe capturar la energía y la belleza escondida en los rincones más grises, haciendo de lo común un motivo de contemplación". Y este libro es "un recorrido por el universo de Ricardo Galán Urréjola, un creador que desde su infancia encontró la inspiración de los grandes maestros el punto de partida de una carrera marcada por la pasión y la constancia", añade.

Para Gómez, esta pieza sobre el paisaje urbano es más que un libro, "es una experiencia estética y emocional que invita al lector a sumergirse en el mundo íntimo de este pintor, donde ciudad y memoria se funden en un lenguaje pictórico de alcance universal".

De vuelta a Benot

Por más vueltas que la obra de Ricardo Galán Urréjola emprenda por Europa, siempre vuelve a esa suerte de hogar expositivo que es la Galería Benot en Cádiz, donde regresa cada cierto tiempo, porque es como volver a casa. Benot fue la primera galería donde el artista de prestigio internacional expuso en Cádiz, y la que regresará a finales de año, antes de embarcarse el próximo octubre en una nueva muestra en la galería Ansorena en Madrid, y de acudir en primavera a la exposición colectiva en la galería FAS Arcachon en Francia. Tres puntos que son lugares de referencia para el artista de las grandes ciudades del mundo.