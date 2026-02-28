"La residencia de estudiantes en la antigua Ingeniería ya no es una prioridad para la UCA"

La paralización del proyecto de la transformación de la antigua Escuela de Ingeniería de Cádiz en una residencia de estudiantes y en un centro cultural de la UCA, ha detonado un conflicto entre la institución académica y la empresa que iba a ejecutar esta operación, Urban Roll.

Hace unas semanas, la Universidad anunció que había iniciado el procedimiento de anulación del contrato con esta empresa, una medida que justificaba por el incumplimiento del contrato por parte de la misma, acumulando el inicio de las obras más de un año de retraso.

Sin embargo, un portavoz de esta firma, radicada en Cádiz, niega que la paralización de este proyecto y el anuncio de un nuevo proceso de adjudicación del mismo, se deba a incumplimientos de la promotora privada que, por el contrario, afirma que ha cumplido con todos los trámites obligados para su desarrollo.

Por el contrario, se traslada al propio gobierno universitario la responsabilidad de la caída de este proyecto. En este sentido, se es muy elocuente.

“El conflicto surge exclusivamente tras un cambio de criterio del actual equipo rectoral de la Universidad de Cádiz, que plantea modificaciones sustanciales del proyecto previamente aprobado. (De esta manera) altera de manera significativa el uso de espacios esenciales para la residencia de estudiante, afectando directamente al equilibrio económico del contrato, modificaciones que han sido calificadas unilateralmente como pequeñas alteraciones pese a su evidente impacto real”, afirman los promotores.

Estos consideran que “la ubicación de un vicerrectorado internacional parece ser, a tenor de las modificaciones que se pretendieron introducir en el proyecto básico, la nueva prioridad del equipo rectoral de la UCA”.

Con estas premisas, se considera que la intensión de la UCA de resolver el contrato “no responde a causas técnicas ni a deficiencias del proyecto, sino a un cambio de prioridades institucionales, respecto a un proyecto heredado del anterior equipo de gobierno”. Considera que se intenta trasladar la responsabilidad a Urban Roll “presentando esta situación como un traspié del adjudicatario, lo que es distorsionar la realidad”.

Destaca el portavoz de Urban Roll, que el proyecto de transformación de la antigua Ingeniería en una residencia de estudiantes, fue un planteamiento que nació desde la misma empresa y no un encargo de la UCA. La inversión inicial era de 8 millones de euros, sin aportación de la Universidad, que cedía el edificio durante la ejecución de las obras y su explotación.

“Urban Roll ha cumplido con todos los requisitos técnicos y con los plazos correspondientes a cada fase del procedimiento, sin que exista incumplimiento contractual alguno imputable al adjudicatario”, se defiende la propia empresa, constatando que los retrasos en todo el proceso administrativo fueron responsabilidad de la UCA.

Con todo, antes de que se anunciase la paralización de este proyecto, Urban Roll ya contaba, según afirma, con la propia licencia de obra del Ayuntamiento de Cádiz y con el visto bueno de la Comisión de Patrimonio Histórico, para iniciar los trabajos.

Menciona también un informe de Bureau Veritas “que encargó la UCA”para fiscalizar el proyecto de ejecución, “cuyo resultado es concluyente y contrario a lo que se pretendía con su encargo, al afirmar que el proyecto contiene los documentos exigidos, con la extensión y detalle suficientes para la correcta ejecución de la obra, sin señalar incidencias graves o significativas, sino simples observaciones técnicas habituales en este tipo de actuaciones”.