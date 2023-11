Hasta 8 meses de retraso en la renovación de las tarjetas de aparcamiento para personas con movilidad reducida

La Junta de Andalucía está tardando entre seis y ocho meses en tramitar la renovación o nueva adjudicación de las tarjetas de aparcamiento para personas con movilidad reducida. Ha sido Jesús, un gaditano que tiene en su agenda anotado con letras bien grandes la fecha para la renovación de este documento, el que indicaba en días pasados a este periódico que lleva desde finales de mayo esperando que finalice este trámite.

"Fui hace unos días a la delegación de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad para reclamar que la tarjeta la tenía ya caducada y que aún seguía esperando una resolución y que temía que al estar circulando y aparcamiento con el documento ya caducado me pongan una multa". En la Junta, al parecer, según indica Jesús a este periódico, le han indicado que sí, que es cierto que ya deberían haberlo resuelto y que ya debería tener en su poder la tarjeta ya renovada.

"Me dicen que, de momento, ponga la caducada y que si me multan, que no creen que lo hagan, que recurra la sanción probando que el documento ya está en proceso de renovación y que éste se inició en el plazo debido".

Pues así es y la propia Junta de Andalucía reconoce que es cierto que este procedimiento de renovación de las tarjetas de aparcamiento para personas con movilidad reducida está totalmente paralizado, de manera que las listas de espera son cada vez más largas y ya son muchos los gaditanos y gaditanas que se encuentran esperando resolver este trámite. Indican desde la Junta de Andalucía que "hay un retraso, pero se debe al proceso en el que se está ahora mismo en el que se está implantando un nuevo baremo de movilidad y discapacidad, y que tiene el sistema telemático, en gran medida paralizado, que es desde donde salen todas las resoluciones, entre ellas la tarjetas".

Así mismo reiteran que se trata de un "problema puntual". Desde la Junta indican que "el hecho de que esté pendiente de renovación no le impide que la persona pueda seguir circulando mientras que acredite que ha presentado en plazo renovación".

Cabe recordar que la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida es un documento personal e intransferible de la persona titular de esta tarjeta. La tarjeta tiene validez en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Cabe recordar que esta tarjeta de aparcamiento concedida con carácter provisional concedida por razones humanitarias tendrá una duración máxima de un año, pudiéndose renovar sólo por un periodo igual, siempre que se mantengan las condiciones iniciales requeridas para su otorgamiento.

Sin embargo la vigencia de la tarjeta para las personas reconocidas con movilidad reducida de carácter irreversible o permanente se otorga con carácter indefinido. Sin embargo, según la Junta, cuando el reconocimiento del grado de discapacidad tenga carácter provisional, la tarjeta de aparcamiento se concede por el plazo establecido para la revisión del grado de discapacidad.