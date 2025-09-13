Los remolques con destino o procedencia Canarias colapsan el Muelle Ciudad del puerto de Cádiz

Dos de los estibadores de mayor peso dentro de la organización del sector dentro del puerto de Cádiz negaban de manera rotunda que se tratara de una medida de protesta. Pero el caso es que el Muelle Ciudad, el que discurre en paralelo con el paseo de Canalejas, se llenó como por arte de magia de contenedores frigoríficos y remolques con destino Canarias, muchos de ellos de empresas de gran calado como Armas Trasmediterránea o Mazo.

Se podían contar en torno a un centenar de remolques de varios tipo y de distinta denominación. Muchos de ellos, los frigoríficos, sobre todo, tienen que mantener sus motores de manera obligada en marcha para que la carga que suele ser alimentos o carga que se pueda echar a perder si se desconectan los frigoríficos y sufren una subida de temperatura. Esos motores funcionando de manera simultánea provocaban este viernes un ruido ensordecedor en una zona muy cercana de Canalejas y San Juan de Dios, por donde residen y pasean muchos gaditanos y visitantes de la ciudad.

Más de un centenar de remolques con destino a Canarias ocupaban este viernes el Muelle Ciudad

La mayor parte de esta carga debe salir este mismo sábado con destino a Canarias, algo que si no ocurriera por cualquier colapso o circunstancia podría dejar muchos estantes de muchos supermercados vacíos en el archipiélago canario. A eso se le suman mercancías que viajan a bordo de otro tipo de remolques que tienen al otro lado del charco alguien que lo espera con necesidad y, a veces con ansiedad, para llevar a cargo cualquier operación personal o empresarial.

Consultados los estibadores, niegan de manera contundente que se trate de una protesta. "Dese cuenta de que todos estos remolques que están desde este viernes a mediodía son los que caben en un barco y que antes los podíamos dejar más cerca del lugar en el que atracan los buques de Canarias pero ahora mismo, con el acotamiento que ha llevado a cabo la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz no nos deja más remedio que buscar otro espacio". Pero repiten que la decisión no ha sido de ellos, sino que "hemos dejado la carga donde nos han dicho y punto".

Pero la historia no termina ahí, con esa imagen que ilustra el vídeo que acompaña a esta información sino que los portuarios vaticinan que este sábado puede aumentar el caos y los atascos en el puerto de Cádiz ya que coinciden casi de manera simultánea la carga de un buque y la descarga de otro procedente también de Canarias, de manera que durante un espacio de tiempo concreto, el puerto tendrá que tener espacio libre para los remolques y cargamentos que suben y los que bajan de los buques de Armas Trasmediterránea. "Puede ser un caos aunque intentaremos llevar a cabo la operativa de la mejor manera posible", indicaban desde el sector de la estiba, que desde hace ya varios meses se han mostrado en contra de que su "espacio de trabajo" se utiliza parte de la Autoridad Portuaria presidida por Teófila Martínez como lugar destinado a la celebración de eventos como va a ser la Sail GP, que este año cambiará de escenario dejando atrás el Muelle Ciudad para pasar al Muelle Victoria y al Marqués de Comillas, así como a conciertos de música de distinto tipo como ha ocurrido en estos tres últimos meses, a partir del pasado mes de junio.

La APBC acota una zona del Muelle Marqués de Comillas para la celebración de la Sail GP

Niegan que su voluntad sea la de paralizar su actividad pero dicen que no son capaces de garantizar que la operativa se produzca al ritmo habitual y que si debido a todos los problemas que ha conllevado el acotamiento de la zona que antes se dedicaba al aparcamiento de los remolques y frigoríficos con destino a Canarias y que ahora ya se ha reservado para acontecimientos, actos y actividades paralelas relacionadas con la celebración de la regata Sail GP, que tendrá lugar el primer fin de semana de octubre.

Esto quiere decir que hasta que no vuelvan a recuperar su "espacio de trabajo" se volverán a repetir estas mismas imágenes y el malestar entre los estibadores se transmitirá a las consignatarias y a los clientes de Armas Trasmediterránea que se verán en más de una ocasión con apuros y todos esperan que la cosa quede ahí, ya que los estibadores temen tanto por su seguridad por el mal estado del firme como por la de los peatones y ciudadanos que pasean por el recinto portuario y que vienen a disfrutar de los conciertos, como ha sido el caso de este verano, o bien del evento náutico Sail GP.

Mal escenario para empezar obras en el Muelle Ciudad

La Autoridad Portuaria deberá mover ficha o pedir a Armas Trasmediterránea que ponga pie en pared porque el ente que preside la ex alcaldesa Teófila Martínez no pone trabas para que la carga de Canarias utilice el Muelle Ciudad, pero necesita espacio para el inicio de las obras de integración puerto y ciudad, por mucho que este inicio sólo conlleve acopio de materiales de construcción y alguna maquinaria. Sea como fuere necesita algunos metros de Muelle Ciudad libres para poder hacer la foto que refleje que el compromiso de iniciar la obra de integración en septiembre va en serio, algo que pocos se atreven a dudar, ya que parte de estas obras están ya contratadas y comprometidas.

Se da la circunstancia de que la inauguración del complejo de ocio de Calachica ha demostrado que el proceso de integración puerto-ciudad ha empezado y que el sueño del puerto de Cádiz de abrir sus muelles a la ciudad vaya más allá de los dibujos y de los planos y pueda ser, por fin, una realidad que se refleje en la última oportunidad que tiene realmente Cádiz para crecer.