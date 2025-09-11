El montaje para la Sail GP en el puerto de Cádiz cambiará este año de escenario

La APBC cambiará este año el Muelle Ciudad por el de Marqués de Comillas para montar todo el dispositivo que acompaña a la regata Sail GP.

La Sail GP se ubicará este año en el muelle Marqués de Comillas a partir de la terminal de pasajeros del muelle Reina Victoria en vez de aposentarse en el Muelle Ciudad, es decir, el que discurre el paralelo con el paseo de Canalejas, según confirmó la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC). El motivo no es otro que la necesidad del ente que preside Teófila Martínez de ir preparando esta zona para el inminente comienzo de la obra de urbanización dentro del proceso de integración del puerto en la ciudad.

De hecho, en cuanto ha quedado despejado el Muelle Ciudad de remolques y camiones tras la retirada del escenario que se ha llevado tres meses ubicado en el Muelle Reina Victoria la APBC ha procedido a quitar los bancos, macetones y zonas de sombra que se ubicaron hace ya tiempo en este espacio del muelle comercial.

Este desalojo no sólo servirá para que se empiece pronto a hacer acopio de material y de maquinaria para la obra sino que se está llevando a cabo igualmente como desahogo para suplir el espacio para la carga de mercancía que ocupará la Sail GP hasta que no finalice el evento náutico que vuelve a poner a Cádiz en el epicentro de la vela deportiva. El calendario para el Sail GP Cádiz 2025 indica que el evento se celebrará en la Bahía de Cádiz el 4 y 5 de octubre de 2025. Es la cuarta visita de la competición a España y se espera una gran participación de público como ha venido ocurriendo en los últimos años.

La estiba considera una contradicción que la APBC ponga obstáculos a su labor

La propia APBC reconoce que el inicio de la esperada obra de integración puerto-ciudad será aún poco visual, ya que los trabajos que se desarrollarán en una primera fase en el Muelle ciudad ya tienen el contrato firmado y ahora mismo se está trabajando en el acopio de maquinaria y materiales.

Con vistas a la que se avecina, la Autoridad Portuaria ha acotado ya una gran superficie en el muelle Marqués de Comillas a partir de la terminal de pasajeros del muelle Reina Victoria con un ya inaccesible vallado que ha provocado un gran malestar en el sector de la estiba del puerto de Cádiz.

Anuncio de paros

Así, al igual que ya ocurriera con la polémica sobre el lugar idóneo para la colocación de la carpa del pasado Carnaval, los estibadores han dejado pasar los eventos musicales del verano que ha acogido el puerto de Cádiz porque dicen entender que hay que ser “flexibles en la manera que sea posible”, pero parece que ya se les ha acabado la paciencia y en cuanto han visto el vallado, han desempolvado el hacha de guerra y han amenazado, de nuevo, al igual que lo hicieran en febrero pasado, con paros, que conllevarían serios problemas en la actividad diaria en el puerto de Cádiz, sobre todo en lo concerniente al trasiego de pasajeros y mercancías con Canarias.

Imagen de archivo del montaje de las casetas y zonas de ocio que siempre ha tenido como escenario el Muelle Ciudad / Julio González

Ellos, los estibadores, defienden que no es una actitud caprichosa sino que detrás de ese proceder y de sus protestas está su preocupación por la preservación de la seguridad en el ámbito portuario en el que, con eventos como el de la Sail GP o como los musicales se convierte en algo habitual la convivencia en un mismo espacio portuario de camiones, transporte de mercancías, movimientos de material pesado, grúas, trailers con los peatones que, en el caso del evento náutico quieren o querrán disfrutar de todo lo que ocurra en torno a la Sail GP. Eso sin dejar de lado que durante el montaje de los stands, espacios para el ocio y hangares para cada uno de los equipos que participan en la regata son numeras las personas que se mueven en ese espacio que ya tiene acotado la Autoridad Portuaria.

Se da la circunstancia de que las últimas estadísticas facilitadas por la propia APBC siguen apuntando el aumento de los tráficos tanto de mercancías como de personas entre Cádiz y Canarias en los barcos de Armas Trasmediterránea, por lo que los estibadores consideran una contradicción que se ponga en riesgo este buen momento, algo que sería inevitable si los estibadores se ponen finalmente en huelga o llevan a cabo paros en su actividad.