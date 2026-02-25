La Reina Doña Letizia recibe a la catedrática de la UCA Esther Berrocoso en el Consejo Español del Cerebro

La catedrática de la Universidad de Cádiz Esther Berrocoso ha formado parte de la representación del Consejo Español del Cerebro recibida en audiencia por Su Majestad la Reina en el Palacio de La Zarzuela, en un encuentro en el que se presentaron los últimos avances impulsados por esta entidad en el ámbito de la salud cerebral.

Esther Berrocoso acudió a esta audiencia integrada en la delegación del Consejo Español del Cerebro junto a su presidenta, Mara Dierssen; la vicesecretaria de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental, Carmen Moreno Ruiz; y las coordinadoras del Área Joven del Consejo, Clara Manso y Martina Lauriola.

La participación de Esther Berrocoso en este encuentro pone de relieve la contribución de la Universidad de Cádiz en un ámbito estratégico para la ciencia y la salud pública, como es el de las neurociencias. Berrocoso es catedrática de la UCA, vinculada al Departamento de Neurociencias y al Instituto de Investigación e Innovación en Ciencias Biomédicas de Cádiz (INiBICA), y desarrolla su labor investigadora en el campo de la neuropsicofarmacología y la psicobiología.

Su trayectoria científica se ha centrado en líneas de investigación relacionadas con el dolor, la depresión y otros trastornos neuropsiquiátricos, así como en el estudio de mecanismos neurobiológicos con potencial aplicación clínica. A lo largo de su carrera ha mantenido una actividad investigadora sostenida, con amplia producción científica, participación en proyectos competitivos y actividad de transferencia del conocimiento, contribuyendo al avance de la investigación biomédica desde la Universidad de Cádiz.

En el marco de esta audiencia, Berrocoso participó en la presentación del primer Informe sobre el Estado de la Neurociencia en España, uno de los principales hitos recientes del Consejo Español del Cerebro. Este documento ofrece un análisis integral del ecosistema de investigación en ciencias del cerebro en nuestro país, con una visión estructurada y comparativa del periodo 2014-2024, e incorpora datos sobre producción científica, impacto, colaboración internacional, financiación y áreas de especialización.

La participación de Esther Berrocoso en el Consejo Español del Cerebro se produce en representación de CIBERSAM (Centro de Investigación Biomédica en Red de Salud Mental), reforzando así la presencia de la Universidad de Cádiz en redes y estructuras científicas de referencia vinculadas a la investigación en neurociencias y salud mental.