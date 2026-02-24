La UCA, premio a la mejor iniciativa en la plataforma AI Skills for Education

Representantes de la UCA, con el premio a la mejor iniciativa en la plataforma AI Skills for Education.

La Universidad de Cádiz ha sido reconocida con el premio a la mejor iniciativa desarrollada en la plataforma AI Skills for Education por la formación y oportunidad de certificación en Inteligencia Artificial (IA) ofrecida en 2025 a su Personal Docente e Investigador (PDI) y al Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS).

Este reconocimiento pone en valor la apuesta estratégica de la UCA por la capacitación de su comunidad universitaria en competencias vinculadas a la inteligencia artificial generativa, un ámbito clave para la transformación digital del sistema universitario y para la adaptación de la educación superior a los nuevos entornos tecnológicos.

AI Skills for Education es una plataforma de formación y certificación desarrollada por PUE Academy con el objetivo de facilitar a las instituciones educativas la formación y acreditación de su personal docente y estudiantado en el ámbito de la inteligencia artificial generativa.

La iniciativa integra cursos y certificaciones diseñados por compañías tecnológicas de referencia internacional como Microsoft, orientados a proporcionar una capacitación actualizada, estructurada y alineada con las demandas del entorno profesional. Esta propuesta formativa se consolida como una vía eficaz para integrar competencias en IA dentro del ecosistema educativo universitario.

La plataforma online destaca por su flexibilidad y capacidad de personalización, permitiendo a cada institución gestionar de manera autónoma el acceso a los contenidos formativos y supervisar el progreso de su comunidad académica. Los itinerarios abarcan desde niveles introductorios hasta programas orientados al ámbito empresarial y a la especialización técnica, adaptándose a distintos perfiles y áreas de conocimiento.

En el caso de la Universidad de Cádiz, el programa ha permitido ofrecer a PDI y PTGAS no solo formación específica en inteligencia artificial generativa, sino también la posibilidad de obtener certificaciones oficiales que acreditan dichas competencias. El programa completo de formación y certificación para la UCA puede consultarse en el siguiente enlace: https://aiskillseducation.pue.es/es/uca

El pasado 18 de febrero, la Universidad de Cádiz presentó su caso de éxito en las Jornadas PUE Academy Day, celebradas en el Espacio Larra Laboratorio de Periodismo, en Madrid. En representación de la UCA asistió el vicerrector de Transformación para la Universidad Digital, Juan Manuel Dodero, quien expuso la estrategia institucional que ha permitido impulsar este programa de capacitación en inteligencia artificial dentro de la comunidad universitaria.

La presentación se desarrolló junto a Sonia Marzo, National Skills director AI de Microsoft, y Eric Fletcher, director de PUE Academy, en un encuentro centrado en la integración de competencias en inteligencia artificial en el ámbito educativo. El evento reunió a responsables académicos y expertos del sector tecnológico para analizar el impacto de este tipo de iniciativas en la modernización de las universidades.

Con este reconocimiento, la Universidad de Cádiz refuerza su posicionamiento como institución comprometida con la innovación docente, la actualización permanente de competencias profesionales y la integración estratégica de tecnologías emergentes en el entorno universitario.