La Universidad de Cádiz pondrá en marcha tres nuevas microcredenciales

La Universidad de Cádiz ha abierto una nueva convocatoria de microcredenciales dentro de su programa de formación permanente, incorporando tres propuestas en los ámbitos jurídico, sanitario y empresarial que se desarrollarán durante los meses de marzo y abril de 2026. Estas actividades se integran en la estrategia de especialización y actualización profesional de la institución, ofreciendo itinerarios formativos de corta duración y alta orientación práctica.

Recordar que el formato de microcredencial permite la adquisición de competencias específicas en periodos formativos reducidos, con cargas académicas adaptadas a la actividad profesional y reconocimiento en créditos ECTS. Se trata de enseñanzas diseñadas para facilitar la actualización de conocimientos y la mejora de la empleabilidad en sectores en constante evolución.

La primera en comenzar será la Microcredencial Actualización en Mediación, que se desarrollará del 3 al 17 de marzo. Dirigida por Pablo García Molina, esta formación cuenta con 3 créditos ECTS, 75 horas totales y una oferta de 25 plazas. Es la tercera edición de esta microcredencial.

El programa tiene como objetivo la realización de actividades de formación continua en materia de mediación, con un enfoque eminentemente práctico. Está orientado a permitir que los mediadores cumplan con el requisito de formación continua. Está dirigida a mediadores, en activo o no, que deseen cumplir con el requisito necesario para ejercer como tales y permanecer inscritos en el Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación.

En el ámbito de las Ciencias de la Salud, la UCA oferta la Microcredencial Actualización en el manejo clínico de las tendinopatías en fisioterapia, que se impartirá en modalidad presencial y virtual entre el 5 y el 27 de marzo. Esta actividad dispone de 20 plazas, 150 horas totales y un reconocimiento de 6 créditos ECTS. La dirección académica corre a cargo de Jorge Manuel Góngora Rodríguez y Manuel Rodríguez Huguet.

Dirigida a graduados y diplomados en Fisioterapia, la microcredencial persigue cuatro objetivos principales: conocer los principios actuales de conceptualización de las tendinopatías; desarrollar un enfoque global para su valoración y tratamiento; integrar la terapia manual y comprender los fundamentos y criterios de aplicación de la fisioterapia invasiva; y entender los efectos del ejercicio físico sobre el tendón, fomentando la prescripción de ejercicio terapéutico como herramienta clave en la recuperación.

En el ámbito de las Ciencias Sociales y Jurídicas se desarrollará asimismo la Microcredencial Gestión Sostenible en Pymes, también en modalidad presencial y virtual. Esta formación comenzará el 6 de marzo y finalizará el 17 de abril. Ofrece 40 plazas, una carga total de 100 horas y un reconocimiento de 4 créditos ECTS.

La propuesta está orientada a proporcionar herramientas para incorporar criterios de sostenibilidad en la gestión de pequeñas y medianas empresas, atendiendo a los retos actuales en materia económica, social y ambiental. A través de contenidos específicos, el programa aborda la integración de prácticas responsables y sostenibles en la estrategia empresarial, favoreciendo la adaptación de las pymes a un entorno normativo y competitivo en transformación. Uno de los elementos diferenciales de la microcredencial es su marcado carácter práctico. A lo largo del curso, los participantes analizarán casos reales, buenas prácticas empresariales y herramientas de gestión que les permitirán diseñar e implementar estrategias de sostenibilidad adaptadas a la realidad de las PYMES, favoreciendo su competitividad, resiliencia y legitimidad social.

El curso se impartirá en modalidad mixta (presencial y virtual), los viernes y sábados durante el mes de marzo, favoreciendo la interacción directa entre profesorado, profesionales invitados y alumnado.

Con la puesta en marcha de estas nuevas microcredenciales, la Universidad de Cádiz continúa ampliando su oferta de formación permanente especializada, consolidando un modelo flexible y adaptado a las necesidades del tejido profesional. Estas iniciativas refuerzan la conexión entre la universidad y su entorno socioeconómico, al tiempo que promueven la actualización constante de competencias en sectores estratégicos.