El regalo del obispo Zornoza a la Patrona de Cádiz

Una de las primeras cosas que hizo Rafael Zornoza cuando tomó posesión como obispo de la diócesis de Cádiz fue plantarse ante la Virgen del Rosario, Patrona de la ciudad, a la que encomendó la responsabilidad que asumía entonces, en el otoño del año 2011. Y una de las últimas cosas que ha hecho, una vez que la diócesis ha quedado en manos del administrador apostólico, Ramón Valdivia, ha sido volver a acordarse de la Patrona.

Zornoza ha hecho llegar a Santo Domingo una de sus cruces pectorales. En concreto, se trata de la que le regaló el Papa Benedicto XVI al poco de ser nombrado obispo, tras acudir a Roma a un encuentro. Una cruz realizada en filigrana de plata dorada, con la cadena también de plata.

Este regalo a la Patrona ha sido recibido con mucha alegría y con cierta dosis de sorpresa en Santo Domingo. Según cuenta Pascual Saturio, fue el 9 de diciembre cuando "un matrimonio amigo de Zornoza" se personó en Santo Domingo entregando al fraile dominico un sobre, en cuyo interior se encontraba este pectoral y una escueta nota escrita a mano por el obispo emérito, que dice: "Obsequio para la Patrona, Nuestra Señora la Virgen del Rosario, de Cádiz".

"Estamos muy agradecidos por el gesto", ha trasladado Pascual Saturio, que no esconde la alegría que ha supuesto en la casa dominica y en la Archicofradía la llegada de este presente. Y es que se trata, como recuerda el propio Saturio, del segundo pectoral de obispo que tiene la Virgen. "El primero es el de Félix María de Arriete, que recibió el nombramiento como Patrona de Cádiz de la Virgen del Rosario, y en señal de alegría le regaló su pectoral, que le había impuesto el Rey Alfonso XI y que lo lleva la Virgen siempre que sale a la calle". De hecho, este obispo sería quien personalmente solicitaría al Papa Pío IX la concesión de este Patronazgo en el año 1867.

Cuenta la Patrona también con otros regalos episcopales, como los anillos del propio Félix María de Arriete, de Marcial López Criado "y de algún que otro obispo". Un ajuar episcopal al que ahora se ha sumado el pectoral de Rafael Zornoza, que entra así para siempre en la historia patrimonial de la Patrona de Cádiz.