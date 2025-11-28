Refuerzos de autobuses en Cádiz por el encendido del alumbrado de Navidad

Tras la Junta de Gobierno Local de este 28 de noviembre, el alcalde de Cádiz ha informado también sobre el refuerzo del servicio de autobuses con motivo del inicio, este fin de semana, de la programación de Navidad de la ciudad, con el acto del encendido del alumbrado extraordinario este mismo viernes, a ls 19.00 horas, en la plaza de San Juan de Dios.

Este refuerzo consistirá en tres autobuses más en el servicio de tarde para este viernes 28 de noviembre en las líneas 1 y 5 y de dos autobuses más durante la tarde de mañana sábado 29 de noviembre en estas mismas líneas.

"Además, los autobuses se reforzarán durante toda la Navidad en función de la demanda que presenten las líneas por los distintos actos que están previsto celebrarse en estas fechas", ha explicado Bruno García, acompañado por el concejal de Movilidad, José Manuel Verdulla y la concejala de Fiestas, Beatriz Gandullo.