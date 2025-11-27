Horario y los mejores sitios para ver el alumbrado de las luces de Navidad en Cádiz

La Navidad está próxima y son muchos los que esperan con ansia poder disfrutar de este ambiente navideño previo. Para esperar unas fechas tan especiales, Cádiz se ilumina y se convertirá en el paraíso de los más pequeños que podrán tener una gran cantidad de actividades durante estos días.

El encendido del alumbrado está previsto este viernes 28 de noviembre a las 19:00 en la Plaza de San Juan de Dios. A partir de ese momento, serán 65 calles y 22 plazas las que se iluminen, inaugurando oficialmente una temporada navideña que se extenderá hasta el 5 de enero.

¿Dónde ver el alumbrado?

Plaza de San Juan de Dios

Este emblemático rincón del centro será el epicentro del arranque navideño. A las 19:00 horas se dará el pistoletazo de salida con la actuación de la bailaora gaditana María Moreno, seguida de un espectáculo de villancicos flamencos bajo el nombre "Puro Cádiz".

En la Plaza de San Juan de Dios habrá pases de luz y sonidos diarios en diferentes horarios: 19:00, 20:00 y a las 21:00. Todos los que quieran disfrutar del ambiente navideños se pueden dar cita frente al Ayuntamiento para disfrutarlos.

Plaza de España y Plaza de San Antonio

Perfectas para disfrutar del alumbrado con niños y en familia. Entre el 28 de noviembre y el 18 de diciembre, estos espacios acogerán atracciones infantiles y parques navideños en horario de 15:30 a 23:00 horas (diarios) y de 11:30 a 23:00 horas (festivos). A partir del 18 de diciembre hasta el 7 de enero, el horario se amplía: 11:30 a 23:00 horas, con apertura hasta las 18:00 horas los días 24 y 31.

Plaza de la Catedral de Cádiz y calles del centro histórico

Además de los espacios céntricos principales, el alumbrado inundará muchas de las calles del casco antiguo, creando escenarios perfectos para un paseo navideño. El municipio ha preparado una ambientación luminosa amplia que invita a recorrer sin prisa, perdiéndose por rincones llenos de color.

Una Navidad para toda la ciudad

La iluminación es solo el comienzo. Con el lema "Una Navidad para Cádiz", el programa oficial incluye más de un centenar de actividades repartidas en unos 40 espacios por toda la ciudad. Habrá mercadillos de artesanía, espectáculos musicales, parques para los más pequeños, pasajes de fantasía navideños, belenes y conciertos.

Todo esto se hará de manera repartida por toda la ciudad para que todos los barrios puedan disfrutar de la magia de la Navidad.

Consejos para disfrutar del alumbrado

El 28 de noviembre se espera que haya mucha gente en la calle esperando a que las luces navideñas se enciendan por lo que se debe acudir con cierta antelación a los lugares deseados para no perderse ni un detalle.