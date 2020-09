Las redes se dividen con la defensa de Teresa Rodríguez de la baja paternal de Kichi

La baja paternal del alcalde de Cádiz, José María González, está trayendo cola. A pesar de ser un derecho al que se puede acoger cualquier padre para cuidar a su hijo o hija recién nacido durante 12 semanas, parece que a muchos no les gusta eso de que el primer mandatario de la ciudad vaya a estar sin ejercer su actividad hasta principios del año que viene.

Una polémica que se ha visto acrecentada con la defensa que ha hecho su pareja y madre de sus hijas, la parlamentaria Teresa Rodríguez, que ha ha publicado en sus redes sociales un reivindicativo mensaje defendiendo el derecho de Kichi de estar con sus hijas. Este mensaje ha tenido cientos de respuestas tanto en Facebook como en Twitter, la mayoría de ellos respaldando la actitud de la familia al tomar esta decisión y aplaudiendo que personajes públicos normalicen ese derecho. Pero claro, en este campo de haters (o en español, personas que vierten su bilis detrás de un móvil o un ordenador), que son las redes sociales, no han faltado los insultos y reproches de los que consideran que un político como José María González no merece disfrutar de tal derecho, recurriendo incluso al insulto para defender sus posturas.

Otra de las críticas que ha recibido Rodríguez es que, dentro de su defensa, ha calificado la vida de un profesor de Secundaria, profesión que no ejerce José María González desde hace años, como "cómoda".

Así, un lector de Facebook recuerda a la roteña que "sólo una cuestión que reprochar a este magnífico escrito."Kichi renuncia a una cómoda vida de profe". Señora Teresa, ustedes bien sabéis o deberíais de saber, la vida del profe puede ser cómoda si el que la ostenta no tiene vocación. Espero que ese no sea vuestro caso."

Otro comentario añade que "más duro que profe puede ser cualquier otro trabajo y me refiero a la de miles de puestos de mil euros por doce horas o trabajar 8 con contratos de 2h, esto existe y por millones y sin ningún privilegio de asuntos propios ni tres meses de vacaciones por no hablar del fracaso del antiguo sistema educativo que no veo que se esfuerce nadie por cambiar".

"Totalmente de acuerdo en todo excepto en una cosa. La expresión cómoda vida de profe de secundaria. Te aseguro que no es nada cómoda, y en estos momentos menos aún", reza otro comentario.

"Pues de acuerdo contigo, excepto en lo de CÓMODA VIDA DE PROFE DE SECUNDARIA!!!! Me parece increíble q escribas esta frase y más en los tiempos q corren!!!!", le señalan desde su Facebook.