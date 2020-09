Teresa Rodríguez: "Yo maldigo la mala leche y el cinismo de quien se permita cuestionar" la baja por paternidad de Kichi

El alcalde de Cádiz, José María González Kichi, ha iniciado el período de baja tras su reciente paternidad. Y su pareja, la parlamentaria andaluza Teresa Rodríguez, se ha mostrado este jueves visiblemente molesta por las personas que puedan criticar esta decisión. "Yo maldigo la mala leche y el cinismo de quien se permita cuestionar el derecho que asiste al padre de mis hijas, como a cualquier padre, de estar doce escasas semanas cuidando de los suyos en estos momentos tan bonitos pero también tan duros para una familia", ha afirmado en las redes sociales.

Rodríguez ha mostrado su enfado con las informaciones aparecidas en prensa sobre la baja de Kichi, que se extenderá hasta después de las fiestas de Navidad. Asegura, el contrario de lo indicado por fuentes del propio equipo de gobierno, que la baja será de 12 semanas (aunque esas fuentes indicaron que en el decreto figura la baja de doce semanas más otras cuatro que incluye el convenio del Ayuntamiento). Y recuerda Teresa Rodríguez que en su condición de funcionario de la Junta de Andalucía "tendría derecho a veinte semanas según la legislación".

En relación a este período de baja, recuerda la pareja del alcalde que con el nacimiento de su primera hija, Aurora, "Kichi, contra mi criterio, no se cogió ni un solo día". "Es curioso que nadie le dedicó a ello un artículo, una tribuna o una noticia", se queja, para a continuación reseñar que ningún alcalde (de Cádiz) había sido hasta ahora padre durante los años de su mandato.

Llega a comparar Rodríguez la duración de la baja de Kichi con las ausencias de Teófila Martínez durante sus años de alcaldesa al compatibilizar el cargo con el de diputada, senadora o parlamentaria andaluza. "Como mínimo, Teófila Martínez estaba fuera de la ciudad dedicada a otros muchos asuntos de ámbito estatal como dos días a la semana durante veinte años. Eso son como 297 semanas trabajando en cosas que no son de la Alcaldía. Todo ello sin contar las tareas propias de los muchos cargos orgánicos en el PP que ocupó durante esos veinte años", ha contabilizado la parlamentaria andaluza.

"Esta ciudad quiere al alcalde que cobra su sueldo de profesor y dona el resto a causas sociales, quiere al alcalde que vive en la Viña en un piso de clase obrera, quiere al Kichi que renuncia a una cómoda vida de profe de secundaria para entregarse dos legislaturas, no más por autolimitación voluntaria, a sus vecinos y vecinas sin ganar nada más que disgustos. Pero ese mismo Kichi no puede atender a su familia cuando tiene una compañera convaleciente de una cesárea con una niña de 18 meses y un bebé recién nacido. Ese Kichi supongo que pensarán que debería tener servicio en casa para criar a sus hijos y limpiar su casa o que se las apañe la madre, ¿no?", afirma Rodríguez, que llega a vaticinar que habrá "algún estúpido" que plantee que no hubieran tenido hijos, "porque resulta que algunas personas prefieren un político cobrando un sueldazo y pagando una miseria por el servicio doméstico que un obrero que se acoge a su permiso de paternidad".

Por todo ello, "como parte interesada, como mujer, como madre recién parida con las entrañas aún abiertas, como feminista", maldice Teresa Rodríguez las posibles críticas a la baja de Kichi. Una baja, eso sí, que el alcalde hará "con el móvil siempre en la famosa oreja", asegura su pareja.