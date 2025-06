La recuperación para Cádiz del Balneario de la Palma se aleja con las nuevas obras en el Centro de Arqueología

El anuncio por parte de la Junta de Andalucía de una inversión de algo más de un millón de euros en el Centro de Arqueología Submarina de Cádiz refuerza la presencia de este centro, desde hace ya décadas, en el Balneario de la Palma y, a la vez, aleja la recuperación ciudadana de este edificio emblema de la playa de La Caleta.

La Consejería de Cultura gastará este dinero en nuevos equipamientos para este complejo y en obras de rehabilitación, en la que es la mayor operación en este sentido desde que, a mediados de los años 90, se recuperó el viejo Balneario que estaba al borde de la ruina.

Esta importante inversión, necesaria en lo que se refiere a las obras de mantenimiento por el desgaste que sufre este edificio a pie de playa, evidencia que, al menos a corto y medio plazo, la intención de la Junta es la de mantener en el Balneario la sede del Centro de Arqueología Submarina.

En base a ello, se congelan los planes que hace apenas unos años se pusieron sobre la mesa para el traslado del CAS a otras dependencias y, así, dejar libre las instalaciones del Balneario para un uso ciudadano.

Lo cierto es que a finales de la pasada década el Ayuntamiento de José María González intentó recuperar el Balneario de la Palma como equipamiento turístico y hostelero para la ciudad.

Dentro de las conversaciones que González mantuvo con la administración regional, centradas en el uso de inmuebles propiedad de la Junta en la ciudad, se propuso la recuperación del Balneario para un uso hotelero, con la apertura de un restaurante singular al frente del cual ya se hablaba de algunos referentes de la gastronomía nacional. Un local, eso sí, con precios asequibles para el conjunto de la ciudadanía.

En aquel momento, la propia Junta había trasladado su interés por sacar adelante este traslado. Así, se propuso reubicar el CAS en una parte del Complejo Municipal Elcano, propiedad del Ayuntamiento y ubicado a la entrada de la ciudad. “En principio me gusta la idea, no me parece mala ubicación”, dijo entonces el alcalde. En todo caso, desde el Ayuntamiento se defendía el castillo de San Sebastián como nueva sede del Centro de Arqueología. Una forma, en todo caso, de dar uso a una fortificación que hoy aún sigue sin uso.

Lo cierto es que en marzo de 2017, unos meses antes de esta conversación entre el Ayuntamiento y la Junta, el propio gobierno regional había contactado con la Universidad de Cádiz para ir unidos en el desarrollo de un complejo relacionado con el mar en el mismo castillo de San Sebastián, incluyendo una renovada sede del Centro de Arqueología Submarina.

Desde su inauguración en 1926, de la mano de la Diputación Provincial, el Balneario ha sido un referente visual en una playa emblemática para la ciudad, la Caleta. Tuvo un uso puramente ciudadano, y playero, durante décadas, pero también fue sede de los Flechas Navales (las juventudes de la Falange) en los años 40 e incluso funcionó como sala de cine (y como escenario de más de una película).

En todo caso, un equipamiento que debería de estar abierto al conjunto de la ciudad.