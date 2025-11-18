Recogen firmas en "apoyo y reconocimiento" al obispo de Cádiz

Poco a poco, la Iglesia gaditana va reaccionando a la situación generada con su obispo, Rafael Zornoza, investigado desde hace unos 15 días por el Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica en España por una denuncia contra él por presuntos abusos sexuales a un menor cuando era sacerdote en Getafe.

Así, un grupo de fieles ha lanzado en la web change.org una campaña para expresar públicamente "nuestro apoyo y reconocimiento" al obispo diocesano y para pedir "con humildad y firmeza" a todos los fieles "a orar por nuestro obispo y por toda la diócesis, para que prevalezcan siempre la verdad, la justicia y la paz, según el corazón de Cristo Buen Pastor".

En ese pronunciamiento público, los impulsores de la iniciativa (que se dicen llamar "amigos y feligreses de D. Rafael Zornoza obispo de Cádiz y Ceuta") reconocen, en primer lugar, "su fidelidad a la Iglesia", al haber sido un obispo "en plena comunión con el Santo Padre y con la doctrina y disciplina de la Iglesia, buscando en todo momento la unidad del Pueblo de Dios y la vivencia auténtica del Evangelio". Un obispo en cuyo tiempo "se han promovido nuevas iniciativas de evangelización, de formación teológica y renovación parroquial que han fortalecido la vida cristiana en numerosas parroquias de la diócesis", al tiempo que ha mostrado "una dedicación constante al clero, a la vida consagrada y a los laicos de la diócesis".

Valora este colectivo el cumplimiento de su deber como obispo de velar "por el recto uso de los bienes eclesiales y el buen funcionamiento de las instituciones diocesanas", para lo cual ha tomado decisiones a veces "incomprendidas por falta de información completa", pero que han querido "responder al bien de la diócesis y a la transparencia en la gestión".

Con estos precedentes de Zornoza, el comunicado de change.org lamenta "la difusión de acusaciones mediáticas sin verificación, descontextualizadas o basadas en testimonios fragmentarios que dañan la comunión eclesial y hieren injustamente la buena fama de un pastor que ha entregado su vida al servicio de la Iglesia", recordando el derecho a la buena fama y a la presunción de inocencia por los que el obispo "tiene derecho a que se respete su honor y se preserve su nombre de ataques injustificados". "Pedimos prudencia, veracidad y respeto en toda manifestación pública", añaden.

Ante la investigación iniciada, el escrito en apoyo de Zornoza traslada en primer lugar "nuestra confianza en su ministerio", "nuestra cercanía, nuestra oración y nuestro apoyo a Monseñor Zornoza en el ejercicio del servicio episcopal que Dios y la Iglesia le han encomendado"; y de ese procedimiento abierto por Roma "confiamos plenamente en que la verdad prevalecerá y en que las instancias competentes actuarán con imparcialidad, rigor y respeto a la dignidad de las personas".

"La justicia, civil y eclesiástica, es garantía de transparencia y de paz para todos", concluyen los firmantes, que a última hora de este lunes se acercaban a los 400 apoyos en esa web.