Raimundo Amador, Alba Molina, El Farru y Encarna Anillo estarán en Cádiz en Flamencad 2025

Cádiz/Con "la alegría y la ilusión" que caracteriza a los organizadores de Flamencad, el ciclo flamenco que en los últimos años se viene celebrando en el Baluarte de la Candelaria de Cádiz se ha presentado este lunes en el Ayuntamiento de la ciudad de la mano de "las dos columnas de Hércules" -concejalías de Cultura y Mujer- que sustentan a la iniciativa de Curro Velázquez-Gaztelu y Antonio Montoya.

Un programa, Flamencad 2025, que recibirá entre el 17 de julio y el 21 de agosto a artistas como Raimundo Amador, La Tana, El Farru, Alba Molina, La Fabi, Antonio Reyes y Encarna Anillo, entre otros, que protagonizarán las cuatro jornadas en las que este año se articula la propuesta que se celebrará en la fortificación de la Alameda Apodaca.

"Antonio y yo hacemos cada año encaje de bolillos para dar cabida a todas las sensibilidades del espectro flamenco, siempre con una especial mirada al papel de la mujer en el flamenco, presente en Flamencad desde su primera edición", ha acertado Velázquez-Gaztelu que ha desgranado una programación cuyas entradas ya están a la venta en la plataforma Fourvenues a la que también se puede acceder desde la web del ciclo donde se detalla la programación al completo.

"Además, del gran plantel de artistas, tengo que decir que otro de los alicientes de este ciclo es el propio público de Cádiz. Yo que no soy de aquí, tengo que reconocer que en estos años me ha sorprendido la relación que se traba entre asistentes y artistas, el público también es protagonista de las actuaciones y eso es un plus", ha destacado Antonio Montoya, cuyas palabras eran refrendadas por la cantaora gaditana Encarna Anillo, presente en la puesta de largo de una cita que cerrará junto a la sevillana Alba Molina en la noche dedicada a la mujer. "Mi ciudad y mi público se merece lo mejor por eso, como digo siempre, voy a entregar mi corazón y mi alma esa noche porque, además, para mí es un regalo formar parte de este cartel con grandes artistas a los que conozco y admiro de toda la vida", ha agradecido.

A su lado, el guitarrista Andrés Hernández Pituquete, que estará también con Anillo el 21 de agosto sobre las tablas del Baluarte, también ha apuntado que este año Flamencad traba una "alianza" con la plataforma Buscadores flamencos que comanda la pareja artística y que reúne "a una gran comunidad de amantes del cante, del toque y del baile" potenciando así el carácter internacional del encuentro.

La cantaora Leo Power también ha mostrado su agradecimiento por formar parte de una noche, la de Encarna Anillo y Alba Molina, donde asumirá el papel de presentadora, un rol que David Montes y Antonio Barberán en las noches que anteceden a este broche de oro con nombre de mujer.

Por su parte, las concejalas Maite González -responsable de Cultura- y Virginia Martín -su homóloga en Igualdad- han saludado "con mucha alegría" la nueva edición del evento en el que también colaboran la Diputación Provincial de Cádiz y la Sociedad de Artistas Intérpretes o Ejecutantes de España (AIE). Las entradas ya están a la venta con dos precios diferentes, 33 y 28 euros, según la proximidad al escenario.

Programación completa de Flamencad 2025