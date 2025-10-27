El puerto de Cádiz reconquista Marruecos después de 11 años

Han tenido que pasar once años, ni más ni menos, para que el puerto de Cádiz reestablezca su conexión marítima con una línea regular con la vecina Marruecos. En esta ocasión todo esto ha sido gracias como no podía ser de otra manera por la gestión comercial acometida de manera insistente durante años por la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz que se había planteado este objetivo como algo que tenía que ocurri sí o sí.

Será fácil escuchar a la presidenta de la APBC que esto no ha sido un huevo que se echa a freír, una expresión muy habitual en ella pero en esta ocasión no le falta razón, ya que han sido muchos kilómetros recorridos, muchas presentaciones in situ y muchos euros gastados en promocionar los parabines del puerto de Cádiz para demostrar que es, sin duda, la mejor manera de conectar y traficar conlos puertos marroquíes.

Ya hace unos días, este periódico adelantó que el servicio Dolphin Express (DEX) operará como un servicio marítimo de corta distancia intraeuropeo con escalas adicionales, ya que la compañía de contenedores de la cadena de supermercados Lidl, propietaria de la naviera, está ampliando su ruta Moerdijk-Barcelona, ruta que tenía ya planificado que a partir de mediados de octubre iba a llevar a cabo escalas en Amberes en Bélgica, Setúbal en Portugal, Cádiz y Casablanca, en Marruecos. La rotación de 21 días operará semanalmente desde el norte con esta empresa que recibe el nombre de Tailwind.

Pues este lunes, el puerto de Cádiz recibía por la mañana la primera escala de este nuevo servicio regular de contenedores que volverá a conectar el muelle gaditano con Marruecos a través de Casablanca.

La nueva línea, operada por la naviera TAILWIND Shipping Lines, establece una ruta con escalas en Moerdijk (Países Bajos), Amberes (Bélgica), Setúbal (Portugal), Cádiz, Casablanca (Marruecos), Barcelona, y puertos asiáticos a través de éste último.

Y se destaca con mayúsculas la recuperación de la línea regular con Marruecos pero no es para dejar de lado que esta conexión conlleva que Cádiz refuerza sus conexiones con los puertos del norte de Europa y algunos asiáticos, de manera que amplía su hinterland y se empodera para plantarle cara a otros puertos que están asentados en esas conexiones, sobre todo con los Países Bajos.

El denominado Servicio DEX (Dolphin-Express Service) se ha estrenado este lunes con la primera escala del buque Panda 004, al que la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz ha recibido con una metopa conmemorativa de esta primera visita. Con posterioridad, está previsto que se incorporen otros dos buques a esta rotación, el Panda 003 y el Panda 005.

Bernardino Abad S.L. actuará como agente consignatario de Tailwind Shipping Lines para este servicio en Cádiz, representando a Martico S.L. Cabe recordar que la consignataria Bernardino Abad se considera una de las más activas y preocupadas por reforzar el futuro del puerto de Cádiz, y a la vista quedó en su lucha para que el puerto gaditano pudiera contar una conexión ferroviaria mientras no se conseguía el tren de La Cabezuela.

Gracias a su tesón y, sobre todo, al de su máximo responsable, Bernardino Copano, fue posible contar con la ciudad del transporte de Jerez, que ha servido y sirve durante muchos años como una de las conexiones ferroviarias que ha permitido crecer al puerto de Cádiz dentro de sus posibilidades.

El portacontenedores Panda 4, atracado en Cádiz / APBC

Este nuevo servicio que llega gracias a la compañía más conocida como la naviera de Lidl supone la recuperación del tráfico de mercancías con Marruecos, abriendo la posibilidad de exportaciones e importaciones adicionales entre Andalucía y el Norte de África, lo cual puede suponer nuevos negocios logísticos, mayor volumen de mercancía y diversificación de rutas.

"Es una línea que se fue porque quebró la naviera que operaba en su momento y desde entonces la Autoridad Portuaria no ha parado de trabajar para intentar recuperarla. Hemos asistido a ferias y foros y mantenido encuentros pero de momento no hay ningún fruto". Así de contundentes se mostraban fuentes de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC) pocas horas después de regresar de una misión comercial precisamente en Marruecos.

Imagen GPS del posicionamiento de los buques que estaban operando en el puerto de Cádiz este lunes por la mañana / d.c.

Esto demuestra la importancia histórica de este evento que se materializaba esta mañana de lunes con la llegada del primero de los Panda, que, a partir de ahora, se convertirá ya en un habitual en la terminal de contenedores y en el futuro muelle de carga que aguarda dormido la defitiva mudanza de los containers desde el Muelle Reina Sofía, algo que podría ocurrir en cuestión de meses.

La llegada de esta nueva naviera aumenta la presión a todos los actores que deben dar el paso definitivo para llevar a cabo este traslado, ya que el volumen de los tráficos aumenta y los recursos del actual muelle de Concasa son ya limitados y más, teniendo a pocos metros una terminal que podría convertirse pronto en una de las más importantes de toda España y de parte de Europa.