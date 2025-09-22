La naviera de contenedores de Lidl incluye el puerto de Cádiz en su ruta entre Países Bajos y Barcelona

El servicio Dolphin Express (DEX) operará como un servicio marítimo de corta distancia intraeuropeo con escalas adicionales, ya que la naviera de contenedores de la cadena de supermercados Lidl, propietaria de la naviera, está ampliando su ruta Moerdijk-Barcelona, ruta que incluirá a partir de mediados de octubre escalas en Amberes en Bélgica, Setúbal en Portugal, Cádiz y Casablanca, en Marruecos. La rotación de 21 días operará semanalmente desde el norte con esta empresa que recibe el nombre de Tailwind.

Barcos que ya forman parte de la flota Tailwind

Tres buques portacontenedores de 1.380 TEU (tienen cabida para 1.380 contenedores de tamaño standar y casi el doble si se trata de containers de menor tamaño), que ya forman parte de la flota de Tailwind, naviera creada por Lidl en el año 2022, serán desplegados en este trayecto en el que habrá parada en el puerto de Cádiz tanto a la ida, en dirección a Barcelona, como a la vuelta, en dirección a puerto ubicado en los Países Bajos. Los portacontenedores 'Panda 004' y 'Panda 005'" ya se utilizan en el ruta actual de DEX, mientras que el 'Panda 003', que recientemente ha estado bajo subalquiler, regresará a Tailwind con el lanzamiento de esta ampliación del servicio que ha sido acogida con gran satisfacción entre los integrantes de la comunidad portuaria gaditana, ya que se sumará a la línea de contenedores de Boluda bautizada como Daily Canarias, además de los buques que recalan en Cádiz de la mano de MSC o de la mano de Containerships CMA CGM o Ellerman City Liners.

Flujo de mercancías más eficiente y sostenible

Tailwind está adoptando la nueva ruta para gestionar el flujo de mercancías dentro de Europa incluso de forma más eficiente y sostenible en el futuro. Nico Peters, vicepresidente de Gestión Comercial de Tailwind Shipping Lines, explicaba a través de una nota de prensa que “gracias a la mayor capacidad de carga de los buques modernos, el transporte marítimo tiene la ventaja de

Con una eslora de 169,9 metros y una manga de 26,9 metros, el Panda 004 cuenta con una capacidad para transportar 1.400 teus

generar menores emisiones de CO₂ por contenedor transportado en comparación con el transporte en camiones diésel convencionales”. Con el Dolphin Express ampliado, Tailwind no tiene la intención de llegar sólo a Barcelona sino que llevará su fiable servicio a puertos adicionales en Europa Occidental y el Norte de África, tanto para Lidl comopara clientes de terceros.

Moerdijk: conexiones con el interior

Además, Moerdijk, una pintoresca localidad ubicada en los Países Bajos ofrece conexiones con el interior. Desde allí, en colaboración con con WEC Lines, A2B y el Grupo Danser, ofrece una conexión de barcaza a Duisburg como alternativa al transporte por carretera, lo que hará que el hinterland del puerto de Cádiz se verá ampliado gracias a esta apuesta por parte de la naviera propiedad de la empresa Lidl.

Además, la escala en Casablanca permitirá una conexión rápida desde Marruecos a China. En Barcelona, la empresa de transporte puede gestionar el transbordo al Panda Express Servicio con destino al Este de Asia.

Tanto el servicio Panda Express (entre China y el Mediterráneo) como el recientemente Servicio Tiger Express ampliado (entre Bangladesh, Malasia, Vietnam y Sri Lanka) continuarán operando según sus horarios habituales.

El Panda 3, uno de los buques de la naviera propiedad de la cadena de supermercados Lild, atracado en el puerto de Barcelona. Pronto podremos ver esa misma imagen pero en el Muelle Reina Sofía del puerto de Cádiz