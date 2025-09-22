La naviera de contenedores de Lidl incluye el puerto de Cádiz en su ruta entre Países Bajos y Barcelona
Traerá cada 21 días hasta Cádiz un portacontenedor que tendrá cabida para un máximo de 1.380 cajones
Esta apuesta por parte de Lidl supone un gran espaldarazo para el proyecto de la nueva terminal de contenedores que tendrá que ponerse las pilas para acabar cuanto antes
Los primeros containers llegarán a la nueva terminal de contenedores de Cádiz a finales de 2026
El servicio Dolphin Express (DEX) operará como un servicio marítimo de corta distancia intraeuropeo con escalas adicionales, ya que la naviera de contenedores de la cadena de supermercados Lidl, propietaria de la naviera, está ampliando su ruta Moerdijk-Barcelona, ruta que incluirá a partir de mediados de octubre escalas en Amberes en Bélgica, Setúbal en Portugal, Cádiz y Casablanca, en Marruecos. La rotación de 21 días operará semanalmente desde el norte con esta empresa que recibe el nombre de Tailwind.
Barcos que ya forman parte de la flota Tailwind
Tres buques portacontenedores de 1.380 TEU (tienen cabida para 1.380 contenedores de tamaño standar y casi el doble si se trata de containers de menor tamaño), que ya forman parte de la flota de Tailwind, naviera creada por Lidl en el año 2022, serán desplegados en este trayecto en el que habrá parada en el puerto de Cádiz tanto a la ida, en dirección a Barcelona, como a la vuelta, en dirección a puerto ubicado en los Países Bajos. Los portacontenedores 'Panda 004' y 'Panda 005'" ya se utilizan en el ruta actual de DEX, mientras que el 'Panda 003', que recientemente ha estado bajo subalquiler, regresará a Tailwind con el lanzamiento de esta ampliación del servicio que ha sido acogida con gran satisfacción entre los integrantes de la comunidad portuaria gaditana, ya que se sumará a la línea de contenedores de Boluda bautizada como Daily Canarias, además de los buques que recalan en Cádiz de la mano de MSC o de la mano de Containerships CMA CGM o Ellerman City Liners.
Flujo de mercancías más eficiente y sostenible
Tailwind está adoptando la nueva ruta para gestionar el flujo de mercancías dentro de Europa incluso de forma más eficiente y sostenible en el futuro. Nico Peters, vicepresidente de Gestión Comercial de Tailwind Shipping Lines, explicaba a través de una nota de prensa que “gracias a la mayor capacidad de carga de los buques modernos, el transporte marítimo tiene la ventaja de
generar menores emisiones de CO₂ por contenedor transportado en comparación con el transporte en camiones diésel convencionales”. Con el Dolphin Express ampliado, Tailwind no tiene la intención de llegar sólo a Barcelona sino que llevará su fiable servicio a puertos adicionales en Europa Occidental y el Norte de África, tanto para Lidl comopara clientes de terceros.
Moerdijk: conexiones con el interior
Además, Moerdijk, una pintoresca localidad ubicada en los Países Bajos ofrece conexiones con el interior. Desde allí, en colaboración con con WEC Lines, A2B y el Grupo Danser, ofrece una conexión de barcaza a Duisburg como alternativa al transporte por carretera, lo que hará que el hinterland del puerto de Cádiz se verá ampliado gracias a esta apuesta por parte de la naviera propiedad de la empresa Lidl.
Además, la escala en Casablanca permitirá una conexión rápida desde Marruecos a China. En Barcelona, la empresa de transporte puede gestionar el transbordo al Panda Express Servicio con destino al Este de Asia.
Tanto el servicio Panda Express (entre China y el Mediterráneo) como el recientemente Servicio Tiger Express ampliado (entre Bangladesh, Malasia, Vietnam y Sri Lanka) continuarán operando según sus horarios habituales.
El más jovecito de sus "pandas"
Tailwind Shipping Lines celebrarba a primeros del mes de septiembre del año pasado la ceremonia de bautizo del 'Panda 004', un nuevo portacontenedores de 1.400 TEUs de capacidad, en los Países Bajos.
La unidad se incorporará para complementar al barco que ya cubre el servicio Dolphin Express de la naviera, que enlaza semanalmente el puerto de Barcelona con el enclave neerlandés de Moerdijk y que en breve tendrá parada en el puerto de Cádiz. Las dos embarcaciones conectan en el recinto catalán para transbordos con la ruta Panda Express que conecta con Asia.
El 'Panda 004' fue construido en el astillero chino Penglai Zhongbai Jinglu Shipbuilding para Elbdeich y está sujeto a contrato de arrendamiento a largo plazo con Tailwind Shipping Lines. El barco tiene 169,9 metros de eslota, 26,9 metros de manga y un arqueo bruto de 20.150 toneladas. La unidad puede transportar hasta 378 contenedores refrigerados.
Con la incorporación de este portacontenedores, Tailwind Shipping Lines cuenta con una flota de nueve embarcaciones con una capacidad total de 40.000 TEUs. De ahí que se haya convertido en uno de los clientes más importantes que podrían haberse acercado a Cádiz para así aportar un granito de arena en la nueva era que se abre en el puerto gaditano con la puesta en funcionamiento de la nueva terminal de contenedores.
También te puede interesar
Lo último
Regístrate para recibir este boletín quincenal que abundará en una idea de la que se habla poco: tener críos puede ser muy divertido.