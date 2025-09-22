Los primeros containers llegarán a la nueva terminal de contenedores de Cádiz a finales de 2026

La obra avanza a buen ritmo a pocos meses de convertirse en la nueva terminal de contenedores del puerto de Cádiz.

A los políticos no les gusta dar fechas de finalización de las obras para no pillarse los dedos, ya que saben, por experiencia, que en la mayoría de las ocasiones las hemerotecas las carga el diablo y les ponen la cara colorada con poco que se consulten.

Lo mejor es acudir in situ al lugar en el que se están produciendo los trabajos y valorar y evaluar que ya está “todo el pescao vendío” y que la nueva terminal de contenedores está a punto de caramelo, con todos sus dragados, rellenos y con el cien por cien de los cajones dándole forma a esa península o a ese istmo que en cuestión de meses darán cobijo a miles de contenedores que llegarán o saldrán con destinos aún incalculables a medida que se vaya ampliando la oferta del puerto de Cádiz.

Con motivo de la regata Globe 40 de este verano, este periódico, gracias a la autorización facilitada desde Armas Trasmediterránea para cubrir el evento náutico desde su terminal de conexión marítima con Canarias en el puerto de Cádiz, pudo ejercer de testigo de primera fila de imágenes que no han visto la luz sobre el estado actual de las obras de la nueva terminal de contenedores del puerto de Cádiz.

Según aseguran desde la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, la obra está en las fases de precargas. Eso son las montañas de arena que se ven en una de las imágenes que ilustran esta información que se hacen para asentar el terreno.

A su vez, se ha finalizado la primera de las tres fases de precargas. Y para no andar de brazos cruzados, este período de las precargas permite que se esté trabajando ya con la segunda fase, en la que se usa el material que sobra de la primera.

Técnicos de la APBC indican que al asentarse el terreno, éste baja de nivel y hay parte de la carga , que no es otra cosa que arena, que ya queda incorporada a la explanada salvando desniveles.

Ahora esa arena que ya se sabe que sobra, se empieza a retirar para acometer la segunda fase.

Al mismo tiempo, al finalizarse la primera fase de precargas se ha empezado a trabajar también en la superestructura (que es lo que se ve en la otra imagen).

En cuanto a los plazos de finalización de obra, del cual es casi posible deducir cuándo podría ser la mudanza de los contenedores y el adiós definitivo a la actividad tradicional que ha mantenido durante años el Muelle Reina Sofía del puerto de Cádiz, la APBC prefiere ser prudente.

En el proceso de la obra se incluyen pruebas de resistencia del relleno. / Julio González

Y lo que hace es brindar elementos de una ecuación en la que la X es la fecha aproximada de la inauguración oficial de la terminal. Así indican que cada fase de precarga dura aproximadamente 4 meses (teniendo siempre en cuenta que este plazo puede oscilar y no es exacto porque depende de cómo reaccione cada terreno”.

Los cálculos que manejan las fuentes consultadas confiesan que a mitad del año que viene podría estar la obra ya casi lista, de manera que lo siguiente sería la foto de los políticos en la que no quedará apenas hueco libre y ya que Concasa y Boluda doten de la infraestructura suficiente para empezar a mover containers, siempre teniendo en cuenta que las grúas que ahora mismo figuran sobre el cantil del Muelle Reina Sofía serán vendidas como chatarra.

Cabe recordar que la obra de esta segunda fase está adjudicada a Acciona por un importe de 54,6 millones de euros y forma parte del proyecto “Cadiz Containers multimodal terminal and land access . Phase II”, (cuyo acrónimo es “21-ES-TG-Cadizmultimodal”), y siempre es bueno recodar que el trabajo está cofinanciado por la Comisión Europea a través de la convocatoria 2021 de los fondos CEF (Connecting Europe Facility), ascendiendo el importe de la ayuda a 15,65 millones de euros.

Como se sabe, se trata de ampliar el muelle ya ejecutado en la fase I en una longitud de 510,45 metros, con lo que se obtendrá una línea de atraque total de 1.100 metros, con calado de 16 metros respecto al cero del puerto. La superficie de explanada se incrementará en aproximadamente 10 hectáreas, obteniéndose de esta forma una terminal con un total de 40 hectáreas dedicadas al tráfico de contenedores.