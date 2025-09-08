Trasmediterránea ya forma parte de la historia del puerto de Cádiz

La operación entre Balèaria y Armas Trasmediterránea queda ahora firmada a la espera de lo que decidan los agentes de Competencia. A la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) le toca ahora examinar si la suma de fuerzas se pueda considerar como “excesiva” y si, de ser así, es necesaria abrir una investigación en profundidad, algo que retrasaría todo el proceso y haría temblar los cimientos de una operación que puede afianzar los cimientos del futuro tráfico entre Cádiz y Canarias para los años venidero.

Las autoridades siempre se han mostrado sensibles en este terreno, pues en la propia compra de Trasmediterránea por parte de Armas ya intervino e impuso la petición de dar entrada entonces a la alemana FRS, que se hizo con las rutas entre Canarias y Huelva y entre Motril y Melilla para que la concentración de un mercado no quede en manos de una minoría.

Mientras todo esto ocurre persisten las teorías intentando que nada de esto afecte el ritmo del trasiego de mercados y pasajeros entre la Península y Canarias o, sobre todo, entre Cádiz y Canarias, ya que el puerto gaditano es, sin duda alguna, el epicentro de ese movimiento de personas y mercancías, por encima de otros muchos puertos del entorno.

Y mientras tanto, la marca Trasmediterránea se irá desmantelando progresivamente y se por hecho que desaparezca la marca y su logo como tal, ya que el negocio de línea regular de la compañía ha sido adquirido por Baleària. Los barcos que operaban bajo el nombre de Trasmediterránea irán pasando de manera pausada a lucir la imagen de Baleària, con el cambio en los logotipos de los cascos, como parte del proceso de integración de la línea de negocio en el grupo Baleàría.

En aspecto algo menos materiales, el cambio de la titularidad ha quitado el sueño a los cientos de empleados que mantenía o que aún mantiene Armas Trasmediterránea y que vivirán a lo largo de las próximas fechas todo este cambio y proceso que dejará a Cádiz, de alguna manera, con el corazón “partío” como diría Alejandro Sanz, ya que su puerto ha convivido y compartido durante más de cien años historia y vivencias con Trasmediterránea con buenos, malos y peores momentos.

Inauguración, hace ya 14 años, de la ampliación del Muelle Marqués de Comillas, convertido a día de hoy en zona casi exclusiva para los tráficos con Canarias. / Julio González

Tanto es así que la propia Trasmediterránea y sus tráficos más que consolidados en los mejores momentos motivaron o casi “obligaron” a la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz a proceder a una ampliación del Muelle Marqués de Comillas creándole un apéndice que ya llevaba el nombre de Trasmediterránea (en aquel momento Acciona Trasmediterránea).

Con ese espacio se encontrará ahora Baleàría y con toda una plantilla de trabajadores así como todo un sector de la estiba volcado al cien por cien para que sus posibles problemas laborales nunca afectaran al trasiego de pasaje y mercancía.

Ahora toca esperar el dictamen de Competencia y si todo sigue para adelante, los barcos serán repintados con los logotipos de Baleària, lo que marcará la desaparición visual de la marca Trasmediterránea en el mar.

Baleària aún no ha realizado cambios visibles en la identidad visual de los barcos de Armas Trasmediterránea, ya que la compra está pendiente de la citada aprobación y es un proceso reciente y lento que comenzará formalmente una vez completado. La fusión integrará la flota de 15 buques de Armas en Baleària, que eventualmente se repintarán para adoptar la marca y el logotipo de Baleària, un proceso que se llevará a cabo gradualmente y de forma coordinada una vez que la adquisición sea oficial.

Esta imagen será ahora bastante más usual en Cádiz. / J.B.

Y para asentar la tranquilidad de los que aún cobran la nómina con Armas Trasmediterránea Baleària ha trasladado “el compromiso del mantenimiento del empleo”, al menos en lo que se refiere en sus tráficos y movimientos en el Estrecho. Se espera que algo parecido ocurra con toda la plantilla de puertos como Cádiz, donde tanto el personal de tierra como de los propios buques se encuentra muy pendiente de todo este proceso que se espera que sea lo más pacífico posible por el bien del cambio de titularidad y para que no afecte a los tráficos con las Canarias, que no pueden permitirse interrupciones por motivos obvios de supervivencia, ya que, en buena parte, las islas y los estantes de buena parte de sus supermercados dependen de lo que va llegando a sus puertos a través de los barcos de Armas Trasmediterránea.

Así, el sindicato CCOO ha mostrado su satisfacción por la apuesta de Baleària por mantener a las plantillas de Armas Trasmediterránea tras la adquisición de las rutas y buques de la naviera canaria en el estrecho de Gibraltar.

Según ha informado el sindicato en un comunicado, CCOO ha mantenido contactos “tanto con el consejero delegado de Armas, responsables de Trasmediterránea; el director general de DFDS y el presidente de Baleària” en los que se le trasladó “el compromiso del mantenimiento del empleo” por parte de las navieras.

Así ha sido la operación

El pasado 25 de agosto, la naviera alicantina Baleària y la danesa DFDS anunciaron un acuerdo con la propiedad de Armas Trasmediterránea para adquirir su actividad en los tráficos de Canarias, la Península, el mar de Alborán y el estrecho de Gibraltar. La empresa valenciana se hace con esta operación con su base del puerto de Cádiz y los tráficos de este con Canarias.

El primer acuerdo se refiere a la totalidad de los activos y empleados de las operaciones del Estrecho que se transfieren a DFDS y a Baleària, que ya cuenta con la concesión de la ruta Tarifa-Tánger. Estas rutas generaron unos 66 millones de euros de ingresos en 2024. Los activos adquiridos por Baleària incluyen, en concreto, el buque Ciudad de Málaga y una concesión en Algeciras. Por su parte, la compañía danesa adquiere el ferri RoPax (para carga y pasajeros) Volcán de Tamasite y el catamarán de alta velocidad Villa de Agaete, así como las concesiones y terminales de Algeciras, Ceuta y Tánger Med. En este caso, implica la integración de unos 200 empleados.

Un pack con buena pinta

El segundo recoge la venta de su actividad empresarial, que incluye rutas, activos y empleados, en Canarias, la península Ibérica, Argelia y mar de Alborán, además de su negocio de transporte terrestre, a Baleària. Todo esto afecta a unos 1.500 trabajadores de tierra y flota.

Las rutas interinsulares en Canarias, Canarias-Península, Alborán y Argelia generaron aproximadamente 420 millones de euros de ingresos en 2024. Los principales activos que forman parte de esta operación son los buques Volcán de Teno, Volcán de Tamadaba, Villa de Tazacorte, Volcán de Tinamar, Volcán de Tindaya, Juan J Sister, Almariya y Volcán de Timanfaya, así como terminales portuarias, oficinas, concesiones y acuerdos de servicios en puertos que resultan críticos para las operaciones del grupo en dichas regiones. Entre ellos destaca la presencia en los espacios portuarios andaluces de Cádiz, Motril y Almería, además de los canarios La Esfinge, Tenerife, Arrecife, Puerto Rosario, La Palma, La Gomera, Valverde y Los Cristianos. Del continente africano resaltan Melilla, Argelia y Nador.

La culminación de ambos procesos de venta queda sujeta únicamente a las aprobaciones habituales de las autoridades de competencia, con la previsión de completarse en el primer trimestre de 2026. La compañía ya ha obtenido las autorizaciones necesarias de accionistas y acreedores para proceder a la implementación de ambas operaciones.

El CEO y presidente de Armas Trasmediterránea, Sergio Vélez, afirma que “estamos muy orgullosos de anunciar estos acuerdos, que reflejan el esfuerzo, la dedicación y el compromiso inquebrantable de todo el equipo de Armas Trasmediterránea: tripulaciones, equipos de terminales y de las áreas centrales, tanto en el negocio marítimo como terrestre. Este paso consolida nuestro futuro en las regiones donde operamos y demuestra nuestra capacidad de transformación y mejora constante. Con esta operación, Armas Trasmediterránea se integra en un proyecto de mayor envergadura que abrirá nuevas oportunidades para nuestros empleados y colaboradores. Estos acuerdos ponen el broche final a un proceso de reestructuración y de transformación exigente, largo, pero muy exitoso”.

Para el presidente de Baleària, Adolfo Utor, estos acuerdos permitirían a Baleària alcanzar la capacidad necesaria para competir en un mercado marcado por la presencia de grandes grupos: “Si esta operación se ejecutara, contribuiría a que una naviera local siguiera compitiendo eficientemente con los recién llegados grandes grupos navieros que ya operan en nuestras aguas”. Utor destaca que “Baleària recogería el testigo de la histórica Trasmediterránea y de la naviera Armas, tan enraizada y estimada en Canarias, y con las sinergias generadas consolidar la presencia de una naviera local competitiva”.

El responsable de la división de Ferry de DFDS, Mathieu Girardin, informa de que las dos embarcaciones, que se incluyen el acuerdo en el que está inmersa la compañía, “ya están operando en nuestras rutas y esperamos llevar a cabo una transición fluida y una mejora inmediata de los servicios tanto para los pasajeros como para los clientes de carga”.