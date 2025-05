"El puerto debe ser puerto, y la cultura debe encontrar su espacio en otros rincones de Cádiz"

Cádiz/La necesidad de que el puerto de Cádiz sea miembro de facto y que aparezca en el mapa del Corredor ferroviario del Atlántico sigue dando de sí. Y en esta ocasión fueron los miembros del pleno de la Diputación de Cádiz los que se unieron para pedir o exigir esta incorporación como un gesto firme en defensa de los intereses provinciales.

Los estibadores del puerto de Cádiz han querido mostrar sus sensaciones en las redes afirmando que les parece que éste, más que un frente común, "parece un acto desprovisto de verdadera convicción y estrategia, como un frente sin dos dedos de frente".

En la reflexión que dejan ver en las redes sociales ven ese frente común como una manera de alzar la voz contra Madrid, pero denuncian que en toda esta batalla "nadie se pregunta qué se ha hecho aquí, en Cádiz, para preparar el puerto y hacerlo competitivo. ¿Dónde está la inversión real? ¿La planificación sería? ¿O es solo otra oportunidad para salir en la foto, para aparentar?".

Críticas contra la turistificación

En esta proclama en redes, los estibadores dejan caer una crítica contra la turistificación y la sobreabundancia de turistas en la capital y dicen que les parece "imposible comprar pescado sin atravesar una marea de cruceristas, guías con megáfono y turistas sacándose selfies. El mercado, que debería ser el alma del barrio, se ha convertido en un simple decorado. Cádiz se está transformando en una postal para otros, pero un lugar incómodo para quienes aquí vivimos. Además, el precio del metro cuadrado se dispara al nivel del barrio de Salamanca, volviéndose inalcanzable para nuestra juventud y para quienes deseamos seguir viviendo en nuestra tierra".

Fueron los estibadores los que lograron, ejerciendo presión ante el Ayuntamiento y ante la Autoridad Portuaria, hacer ver que el Muelle Reina Victoria no era el adecuado para montar allí la carpa de Carnaval. Ambas administraciones tomaron buena nota de la recomendación y el tiempo demostró que no se habían equivocado, ya que los fuertes vientos y temporales ocurridos en torno a esas fechas les dio la razón.

Los fuertes vendavales sacaron a la luz la necesidad de actualizar y perfeccionar las inversiones en seguridad

Rachas de vientos que alcanzaron los 140 kilómetros por hora provocaron la rotura de los amarres de un barco de Armas Trasmediterránea, el Volcán de Timanfaya. El temporal llevó a los cabos al límite de su resistencia y se rompieron provocando un efecto látigo que, por suerte, no se encontró con nada a su paso y no llegó a provocar daños personales.

Bueno, personales no pero sí materiales, ya que en el incidente se vieron implicados otros dos buques de Armas Trasmediterránea que mantienen viva la línea entre la Península y Canarias. La rápida y efectiva actuación por parte, sobre todo, de los amarradores, prácticos y remolcadores evitó lo peor aunque no pudieron evitar el contacto físico de las tres embarcaciones a causa del fuerte e incontrolable viento. Tanto es así que si se hubiera llegado a controlar la situación en esas dos o tres horas que duró la operación, uno de los navíos de Armas podría haberse estampado con el otro margen del puerto y haber chocado de lleno contra el club náutico de Puerto América que ya, de por sí, se encontraba también muy castigado por los vientos.

Así, los estibadores ya insistieron en su momento en el puerto debe ser un puerto y no un lugar en el que el ocio se conjugue con las zonas de seguridad que deben respetarse en torno a los buques que atracan y trafican en los muelles gaditanos.

"El puerto debe ser puerto, y la cultura debe encontrar su espacio en otros rincones de Cádiz —que los hay, y muchos—, pero parece que se les ha metido en la cabeza que todo tiene que ocurrir allí, como si el resto de la ciudad no existiera", así lo expresan de manera textual los estibadores en las redes sociales.

Los estibadores no rechazan de manera taxativa otros usos pero quieren que se priorice cualquier actividad relacionada con los tráficos portuarios / D.C

Y también hubo para el hotel de 5 estrellas

Ya aprovechan para dejar caer una velada crítica contra el anuncio del nombre de la empresa, Alianza Serendipia, que se hará cargo de la gestión y explotación, previa construcción, por supuesto, de un hotel de cinco estrellas en Puerto América. Expresan así su inquietud por el hecho de que "una sociedad de responsabilidad limitada, constituida en 2024 con un capital social entre cero y 3.500 euros, acceda a concesiones sin que nadie exija acreditar solvencia", poniendo así en duda los mecanismos de vigilancia de la Autoridad Portuaria."Así nos va: obras paradas, estructuras abandonadas y promesas que no llegan a puerto. Luego dicen que no tienen herramientas para controlar esas cosas, como si comprobar la capacidad real de una empresa fuera ciencia ficción. Pero si no tienen ni la llave de un grifo, ¿cómo van a ir por ahí haciéndose pasar por fontaneros?", afirman los estibadores en su muro de Facebook.

Y, como suele ser habitual, aprovechan los estibadores sus intervenciones para no dejar títere con cabeza y, sin dejar de reconocer que el puerto ha trabajado, se ha encontrado con que la política le ha dado "la espalda" porque consideran "más rentable electoralmente la maldita integración que valorar lo que tenemos, que es lo que realmente genera empleo. ¿Por qué nadie pregunta quién retiró el tren del puerto? ¿Por qué no se buscan otros espacios en Cádiz para la cultura, para que esta tenga su lugar y el puerto sea exclusivamente puerto? También hay áreas en la ciudad que deben integrarse; Puerta tierra también es Cádiz".

Y volviendo a los inicios de su reflexión, los estibadores del puerto de Cádiz quieren que la exclusión del Corredor Atlántico debería motivarnos a reflexionar sobre "qué tipo de Cádiz queremos".

“En el puerto de Cádiz cabe todo y más". Con esta sentencia, en las redes indican en torno a sesenta ideas que se podrían instalar en el puerto de Cádiz si la idea es hacer que sea de manera secundaria y complementaria un puerto en sí. Hablan de infraestructuras como estadios, supermercados, centros comerciales o helipuertos hasta casinos, rascacielos, bases militares, zoológicos o circuitos de Fórmula 1, pasando por pistas de hielo, teatros, piscinas olímpicas, acuarios, planetarios, parques infantiles, bibliotecas gigantes, y un larguísimo etcétera, "porque aquí todo cabe, menos que el puerto sea realmente un puerto".