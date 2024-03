Cádiz sale ganando tras la marcha de Armas Trasmediterránea del puerto de Huelva

A día de hoy, el buque Ciudad de Valencia, una de las joyas de la corona de Armas Trasmediterránea, es el único buque que sale todos los martes desde el puerto de Cádiz rumbo a las Islas Canarias.

A partir del próximo 19 de abril, la cosa cambia. El puerto de Cádiz sumará las rotaciones con las islas afortunadas de los barcos Volcán de Tinamar (también mixto al igual que el Ciudad de Valencia que admite pasajero y carga), y el Villa de Tazacorte.

Así se materializará la marcha de Huelva de la naviera Armas Trasmediterránea, que este lunes sorprendía a las comunidades portuarias gaditana y onubense anunciando que, al menos durante un tiempo, no se volverá a ver por allí ni un solo barco de la compañía propiedad de Antonio Armas.

Esta decisión responde al plan de mejora que está implementando la compañía para incrementar el nivel de servicio a sus clientes. De este modo, adapta su oferta a los requerimientos reales de la demanda de pasajeros y carga en las líneas en las que opera, “mejorando su competitividad en el mercado y ahorro de tiempos”.

Así lo expresó la propia naviera en un comunicado y así lo confirmaba en su despedida de Huelva, en la que hizo un repaso de la historia de su idilio con el puerto onubense. Idilio que este lunes se acababa, cambiándolo por Cádiz y por la terminal que Armas Trasmediterránea tiene en propiedad en la dársena comercial gaditana.

Con la unificación de sus operaciones entre la península y Canarias desde el puerto de Cádiz, Grupo Armas Trasmediterránea potencia el protagonismo del puerto que viene siendo clave en las conexiones marítimas con el archipiélago desde hace más de un siglo. Con esta decisión, la compañía cierra un histórico capítulo abierto en 2011 en tiempos de Naviera Armas en la línea de Huelva, capítutulo que ahora retomará concentrando sus esfuerzos en la línea de Cádiz, en la que desde mediados de abril próximo habrá doble rotación en los servicios de pasaje con los ferries Ciudad de Valencia y Volcán de Tinamar, más la línea de carga rodada del buque Villa de Tazacorte”.

A la espera de conocer el itinerario y los horarios del ferry Volcán de Tinamar en la línea de Cádiz el Grupo Armas Trasmediterránea pone en valor y eleva la capacidad y el atractivo de la línea de Cádiz, en la que reverdece viejos laureles con una doble rotación que solo aporta ventajas para los pasajeros y los clientes de carga rodada. El ferry “Volcán de Tinamar” añade un plus interesante a la oferta de servicios, pues dispone de una piscina en la terraza de popa y durante su etapa en la línea de Huelva es el barco mejor valorado por los pasajeros.

Se da la circunstancia de que Cádiz, Huelva y Sevilla ya entraron en una pugna no hace demasiado tiempo por ver quién “se casaba” con Boluda para ver qué puerto se llevaba su dote, consistente en la ruta Daily Canarias, con la que el puerto elegido se llevaba el gran proyecto de Boluda y se convertía en el puerto de referencia de esta naviera en el sur de España. Boluda no tardó en dispersar las posibles dudas dejando de lado a Huelva y no a Sevilla, como se dijo en un principio ya que el puerto de la capital hispalense seguiría en pie con el buque Lola B.