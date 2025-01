Los estibadores se llevan el gato al agua y consiguen que la carpa de Carnaval no se instale en suelo portuario

Cádiz/La última versión oficial que existe y que cuenta con la confirmación tanto del Ayuntamiento como de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz es que la carpa de Carnaval se asentaría en el Muelle Reina Victoria, justo en el mismo lugar en el que se ubicó el escenario que acogió los diversos conciertos de este verano pasado.

Pero parece que el Ayuntamiento podría dar un paso atrás a este respecto y sacar la carpa del Muelle y devolverla al lugar en el que se ubicó el año pasado, en el suelo de Adif, a pocos metros de la estacion de trenes de Cádiz.

Nada está decidido aún, pero está claro que el Ayuntamiento se ha mostrado especialmente receptivo con la comunidad portuaria que ha expresado públicamente a través de este periódico que ubicar esta carpa en suelo destinado a la carga y descarga de mercancía no es lo más adecuado ni lo más rentable para la ciudad. Tanto es así que los estibadores del puerto de Cádiz lo llegaron a considerar "la gota que colma el vaso", y que esa decisión llegaba en un momento en el que Teófila Martínez tenía que darse un paseo por el recinto portuario para observar en primera persona el mal estado en el que se encuentra, sobre todo, el suelo del Muelle, algo que ha provocado ya, según la estiba, algún lamentable accidente.

Y es más, los portuarios amenazaron con llevar a cabo paros durante el Carnaval como medida de protesta si tanto el Ayuntamiento como la APBC seguían adelante con la idea de colocar en el Muelel Reina Victoria la carpa de Carnaval.

Pero parece que ambas instituciones han optado por mostrar su parte más dialogante y en seguida se pusieron manos a la obra para intentar buscar una ubicación que no perjudicara a nadie o, al menos, al menor número de personas posible. Esta postura demuestra que no hay decisión política inamovible y que es de sabios rectificar y más si en ello está en juego algo tan vital para la ciudad como es la actividad portuaria.

También es cierto que el Ayuntamiento no dice ni que sí ni que no a este cambio de planes pero tampoco debe ser un huevo que se echa a freír porque se sobreentiende que aquí entra en juego otro organismo que sería Renfe o Adif. Y, aparte, tampoco hay que olvidar que si la carpa se pone junto a la estación de trenes, esto provocará que haya que eliminar muchas plazas de aparcamiento de esa superficie, algo que habrá que intentar compensar de alguna manera si no se quiere ahogar aún más la ciudad con la falta de aparcamiento que se sufre desde hace años.

Por su parte, la comunidad portuaria ha preferido mostrarse prudente hasta no ver quién y cómo se mueve la próxima ficha. Y saben que si finalmente la carpa de Carnaval no va al Muelle, tendrán que recular y retirar el anuncio de cortes por muy mal que esté el firme del puerto y por muchas reivindicaciones que le están dirigiendo a la APBC.

Teófila Martínez comprueba el estado del firme del Muelle

De hecho, a este periódico le consta que Teófila Martínez se ha dado una vuelta en coche por el recinto portuario y ha visitado ella sola, sin la compañía de su director, varias zonas puntuales para comprobar en persona sin las reivindicaciones y quejas formuladas por los estibadores son ciertas. Y si así lo son, comprometerse lo antes posible a dedicarle el dinero que sea necesario para solucionar y evitar más posibles accidentes, algo que pone en peligro no sólo la integridad de los trabajadores del Muelle sino la de los miles de turistas que se pasean por el suelo portuario tras el atraque de los cruceros.

Sin ir más lejos, a este periódico le consta que Teófila Martínez visitaba en persona el Muelle Marqués de Comillas, precisamente el lugar en el que los estibadores desarrollan buena parte de su labor, al igual que ocurre en La Cabezuela. Allí ha estado hablando con trabajadores de la estiba para que le indiquen en persona qué zonas del puerto de Cádiz consideran ellos que requieren tan urgente intervención.

Esta acción demuestra también la buena predisposición mostrada por la ex alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, para intentar lograr esa paz social en su puerto, algo muy necesari para el bien de todos sus trabajadores y para el bien de todos los clientes que dependen de la buena marcha del Muelle de Cádiz.