El puerto de Cádiz recibe la llegada de un crucero apto sólo para mayores de 18 años

Cádiz/Es por completo el alter ego de los cruceros de la factoría Disney.

Si en los buques turísticos "cogobernados" por Mickey y Pluto es raro no encontrarse con un niño o con un adolescente o extraño no desayunar o almorzar con el sonido de fondo de los más pequeños gritando o discutiendo con sus papás y mamás sobre si quieren pasta o pizza o si es momento de piscina o de guardar la digestión, en el crucero que llegaba esta mañana al puerto de Cádiz sobre las diez y media de esta mañana es totalmente imposible escuchar la voz de un niño o ni tan siquiera la de un adolescente, a no ser que se trate de un polizón.

No es que el dueño de la naviera que gestiona el devenir de este buque sea Herodes ni nada parecido sino que se trata de un crucero diseñado y pensado sólo para adultos. Es decir, que no se admite la entrada de los menores de 18 años.

Se trata del buque turístico Viking Saturn, que protagoniza este jueves su primera escala en el puerto gaditano, más concretamente en el Muelle Ciudad. Y tanto será su protagonismo, que es el único crucero que llega a Cádiz en esta jornada, en un noviembre que se ha convertido en uno de los meses del año en los que Cádiz recibe mayor número de buques turísticos.

Este buque no se caracteriza precisamente por un diseño extraño ni en apariencia de gran lujo, sino que se sale de lo habitual porque no está admitida a bordo la presencia de ningún niño o de nadie que tenga menos de 18 años. Es uno de los calificados como "only adult", pensado en aquellas personas, sobre todo parejas que buscan la tranquilidad y que no desean escuchar los gritos y ruidos lógicos que suelen venir unidos a la presencia de los más pequeños de la casa.

No hay que olvidar, en defensa de los niños, que, por contra, son muchos los adultos que llegan a un crucero Disney y salen quejándose o, incluso desde dentro del barco, se quejan en las redes de que no hay manera de encontrar un rincón en el barco sin niños. Estas personas parecen no saber que estos barcos están hechos para el disfrute, sobre todo, de los más pequeños así como los muchísimos adultos que siguen aún soñando y que mueren por cruzarse por uno de los pasillos del buque con Mickey o con Pluto "en persona".

El crucero Viking Saturn quedó atracado este jueves en el Muelle Ciudad del puerto de Cádiz / D.C.

Para este tipo clientela es más que evidente que no están hechos los cruceros de la factoría Disney y mucho menos las islas privadas que ofrece esta compañía en el Caribe donde, el sonido del mar es incapaz de superar los decibelios del provocado por los niños mientras disfrutan de todos los servicios que les ofrece Disney Cruises en cualquiera de los buques que conforma su flota y que a menudo, menos a menudo de lo que a Cádiz le gustaría, visitan la capital.

Pero el Viking Saturn no tiene cabinas con cunas ni con camas pequeñas, ya que su condición de "only adult" le confiere una serie de características y servicios en los que no hay cabida para clubes para adolescentes o servicio para el cuidado de los niños pequeños mientras que sus padres o familiares disfrutan del crucero o bien de cualquiera de sus escalas.

Su compañía invita a descubrir la elegancia del Viking Saturn, la última incorporación a la flota de Viking Cruises, que se lanzará a principios de 2023. Con capacidad para 930 pasajeros, este barco solo para adultos continúa el diseño escandinavo característico de la línea y su atmósfera sofisticada, que es un reflejo de la exitosa fórmula de sus predecesores Viking Mars y Viking Neptuno.

En contra de las previsiones facilitadas desde el Ayuntamiento de Cádiz el buque se esperaba a las doce del mediodía pero eran las diez y pico cuando ya ocupaba el privilegiado Muelle Ciudad, que en breve empezará a ver los primeros trabajos de acondicionamiento pensados en dar vida al proyecto de integración puerto-ciudad que vivirá Cádiz en breve.

Así, la naviera así como los 913 pasajeros (todos adultos, por supuesto) que iban a bordo han podido disfrutar de algo más de tiempo en Cádiz de lo inicialmente previsto siempre que la organización interna les permita bajar del buque antes de lo previsto.

Sea como sea, el hecho es que este buque, que llegó procedente de Casablanca, pondrá rumbo al puerto de Málaga a las siete de la tarde, con sus algo menos de mil pasajeros, la mayoría de ellos de nacionalidad estadounidense.

El Viking Saturn tiene 227 metros de largo, 28,8 metros de manga y un tonelaje bruto de 48.000 toneladas . Está diseñado con un total de nueve cubiertas con capacidad de alojamiento para 930 invitados y tiene una velocidad de 20 nudos.