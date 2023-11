El puerto de Cádiz estrena noviembre con cinco cruceros en dos días

El mal tiempo no está suponiendo, de momento, problema alguno para que el puerto de Cádiz siga caminando con paso firma hasta conseguir que 2023 pase a la historia como el año récord tanto en número de cruceros como de cruceristas.

Y, como prueba, este mes de noviembre ha empezado con buen pie y en tan sólo dos días el Muelle ha recibido la visita de un total de cinco cruceros, a los que se sumarán otros 44 más a lo largo de estos 30 días hasta llegar a la cifra de 49 buques turísticos que es la previsión con la que cuenta a día de hoy la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC).

El mes comenzó con la llegada del siempre espectacular Symphony of the Seas, de la flota de la Royal Caribbean, que se convirtió en el segundo buque más grande de los que llegarán a Cádiz a lo largo de este mes de noviembre. El más grande está aún por llegar, que será el Icon of the Seas, considerado ahora mismo, con sus casi 365 metros de longitud el crucero más grande del mundo. Este buque permanecerá atracado en el puerto gaditano durante los días 26 y 27 de noviembre.

Y este jueves fueron cuatro los barcos que llegaron a la ciudad cargados de cruceristas y le dieron color a un día en el que predominaron los nubarrones y un intenso viento que no debió hacer muy agradable la estancia de los turistas.

El Bolette atracó a las ocho de la mañana con sus 1.003 pasajeros en el Muelle Ciudad, procedente de A Coruña. A las seis de la tarde puso rumbo hacia el puerto de Tarragona. Otro buque de características similares que llegó también este jueves fue el MSC Orchestra, que amarró a las siete de la mañana en el Muelle Marqués de Comillas con sus 2.613 pasajeros, la mayoría de ellos italianos y portugueses.

El MSC Virtuosa llegó a las nueve de la mañana y permaneció durante nueve horas atracado en el Muelle. Muchos de sus 4.200 pasajeros, la mayoría de ellos chinos, australianos y británicos, optaron por conocer el casco histórico de la ciudad. El cuarto crucero fue el Norwegian Jade, que atracó en Cádiz con 2.120 pasajeros a bordo.

Hoy se espera la llegada del Celebrity Infinity, el Balmoral y el Corinthian, que traerán, entre los tres, unos cinco mil turistas a bordo.