El PSOE pide al Ayuntamiento un convenio que garantice la permanencia de la asociación de pensionistas en La Viña

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Cádiz, Óscar Torres, ha anunciado la presentación de una moción al próximo pleno ordinario para instar al equipo de gobierno a la firma de un convenio de colaboración con la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados (UDP) de Cádiz. El objetivo prioritario es garantizar la continuidad de la labor social de esta entidad en el casco histórico mediante el apoyo económico para el alquiler de su nueva sede.

Torres ha recordado que la población mayor de 65 años representa ya el 26,2% del total de la ciudad, una realidad demográfica que "exige una respuesta institucional firme y eficaz" para evitar el aislamiento social. En este sentido, ha puesto en valor los casi 40 años de trayectoria de la UDP, especialmente en el barrio de La Viña, donde realizan una labor de dinamización imprescindible para los mayores del entorno.

La urgencia de esta medida viene motivada por la venta del inmueble original en la calle de la Rosa, 35, por parte de la UDP nacional a un fondo de inversión. Esta operación ha dejado a los más de 350 usuarios diarios en una situación de vulnerabilidad, con una fecha fijada para la expulsión del actual local: el 31 de diciembre de 2026.

"No podemos permitir que una entidad con tanto arraigo desaparezca o se vea obligada a abandonar su barrio por falta de recursos", ha señalado Óscar Torres. "La asociación ya ha hecho el trabajo de buscar un local alternativo en La Viña que cumple con las condiciones que ellos necesitan; ahora es el Ayuntamiento quien debe dar el paso y garantizar su viabilidad económica".

La propuesta socialista no solo pide la firma del convenio, sino que exige que el equipo de gobierno dote presupuestariamente la partida necesaria para asegurar que el pago del alquiler sea sostenible en el tiempo. Para el PSOE, mantener a la UDP en su entorno habitual es una cuestión de justicia social y de respeto a la identidad de los barrios de Cádiz.

"El apoyo a nuestros mayores no puede quedarse en buenas palabras; debe traducirse en hechos y en presupuestos que aseguren que sigan teniendo un espacio de encuentro, salud y convivencia en el corazón de su ciudad", ha concluido el portavoz socialista.