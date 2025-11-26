El cierre de la sede de los pensionistas de La Viña en Cádiz: entre la "sorpresa" y el "fastidio"

El anuncio de la venta, a un grupo de inversión, del local de la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de Cádiz (UDP) en la calle Rosa, en La Viña, ha cogido desprevenidos a sus asociados y a quienes paran en este lugar, “punto de encuentro”, como dice su presidente, Juan Fernández. Con este panorama, la sede tiene fecha de caducidad: el 31 de diciembre de 2026. Parece que queda mucho, pero conocer el día exacto del adiós no deja de ser doloroso para los más de 300 socios de la entidad.

Juan Fernández explica que la decisión de vender ha sido tomada en la sede central de UDP en Madrid, propietaria del inmueble. Hace memoria y señala que este local “se hipotecó por la Caja de Ahorros de Jerez, estando en la sucursal de La Viña Emilio Aragón. Lo compró la UDP a nivel nacional a través de una subvención del Imserso. En el 96 pasó a ser beneficiaria la UDP con la obligación de mantener la actividad durante 30 años. Y hasta que no pasen esos 30 años, diciembre de 2026, no la puede vender. Aunque ya al parecer se ha vendido aunque el tiempo no ha expirado. Estamos consultando si eso es legal”.

Dice Fernández que “nos avisó al final de junio la presidenta a nivel nacional. Nos ha cogido de sorpresa. La UDP a nivel nacional ha decidido vender”.

“Cuando esto cierre, serán muchas las personas que no podrán hacer sus talleres. Esto es un punto de encuentro. Somos unos 350 socios que pagamos dos euros al mes. Con eso y alguna subvención tiramos para adelante y estamos al día con Hacienda”, añade el presidente.

Rafael, que lleva 28 años como usuario en este enclave de La Viña, habla de “rumores” y de que “también dijeron que iban a buscar otro local”. “Aquí viene mucha gente del barrio. Paro aquí y echo las mañanas jugando a las cartas con los amigos. Es un fastidio para el barrio en general”, apunta.

Juan Veguilla es el socio número 2. “El 1 es Pepín Muñoz”, dice en referencia al bailaor. “Estoy aquí desde que esto estaba en la calle Fernández Shaw. Luego estuvo aquí al lado, en la calle Trinidad. Y desde el 91 en la calle Rosa”, destaca. Concretamente desde el 13 de junio de ese año, cuando se produjo la inauguración siendo presidente Antonio Vázquez Zafra, según reza en una placa en el salón del bar.

Manuel Baute, el tesorero, asegura que “estamos en ascuas. ¿Dónde vamos a ir tanta gente cuando esto cierre?”. Defiende que “es el único centro de mayores del barrio. Y todo para hacer pisos. Así está acabando Cádiz. Ya han estado aquí constructores y arquitectos para tomar medidas. Madrid nos avisó cuando ya lo habían vendido”.

Ante tan triste noticia, el grupo municipal del PSOE se ha movilizado y va a llevar a Pleno esta situación de la UDP. Desde el Ayuntamiento gaditano se recordaba en la mañana del martes que “no hay ninguna competencia municipal al respecto”.