El PSOE lleva a pleno la permanencia de la sede de la asociación de pensionistas en el barrio de la Viña

El portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Cádiz, Óscar Torres, ha mostrado hoy su "preocupación y máximo apoyo" a los más de 350 usuarios diarios de la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de Cádiz (UDP), cuya sede en la calle de la Rosa ha sido vendida a un fondo de inversión. El desalojo previsto para el 31 de diciembre de 2026, fecha en la que vence el convenio de cesión, dejará a los mayores de la Viña sin un "espacio de encuentro fundamental para su vida social y activa".

"No podemos permitir que desaparezca este centro, que es mucho más que un local; es un punto de apoyo, un lugar de encuentro que combate la soledad”, ha afirmado Óscar Torres.

El portavoz socialista ha recordado que la población mayor de 65 años en Cádiz capital representa más de un cuarto del total, un 26,2%. "Somos una de las ciudades más envejecidas de España, y es una obligación moral y política poner en valor y proteger todos los recursos destinados a nuestros mayores”, ha señalado Torres.

Cabe recordar que la UDP de Cádiz, con casi cuarenta años de trayectoria, ha ofrecido servicios esenciales principalmente a los vecinos del barrio de la Viña y su entorno. De hecho, las actividades lúdicas y los talleres que se realizan en la sede promueven el intercambio social y un sentido de pertenencia en un colectivo muy importante para el colectivo de personas mayores.

"El cierre de este centro dejaría a cientos de gaditanos y gaditanas sin un lugar donde mantenerse activos y útiles, justo cuando más lo necesitan. El Ayuntamiento debe ofrecer una alternativa institucional y rápida".

Ante esta situación, el grupo socialista presentará en el próximo pleno una moción para exigir al equipo de gobierno a que lleve a cabo las acciones necesarias para que la UDP pueda continuar su labor social en el mismo espacio de la calle de la Rosa; y que, en el caso de que la permanencia sea jurídicamente imposible, se solicita que el equipo de gobierno se comprometa a la gestión urgente de un nuevo espacio en el barrio de la Viña.

"No se trata de esperar al límite de 2026, sino en poner soluciones desde ya. Los servicios a nuestros mayores y la protección de los barrios como La Viña deben ser una prioridad. Exigimos al alcalde Bruno García un compromiso firme para que la UDP no desaparezca de su entorno histórico", ha concluido Óscar Torres.