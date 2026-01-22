El PSOE exige medidas urgentes tras la muerte de la tercera persona sin hogar en Cádiz en solo 16 días

El portavoz del grupo municipal socialista, Óscar Torres, ha mostrado su profundo pesar tras conocerse el fallecimiento de una persona sin hogar en la Alameda, la tercera muerte de estas características que se produce en la ciudad en lo que llevamos de año. “Cádiz no puede permitirse ni una desgracia más. No podemos normalizar que en solo tres semanas hayamos perdido a tres vecinos que vivían en la calle. Esto no son solo cifras, es un fracaso colectivo que señala directamente a la gestión que desde el Ayuntamiento se está haciendo con este colectivo tan vulnerable”, ha señalado Torres.

Para el PSOE, la respuesta del Ayuntamiento está siendo “lenta e insuficiente”. Torres ha criticado que "Bruno García y su ineficaz concejal de Asuntos Sociales, Pablo Otero, se escuden constantemente en proyectos a largo plazo, mientras la realidad apremia. El futuro centro de la calle Soledad está al 22% de su ejecución. Este centro no estará operativo hasta dentro de mucho tiempo, y la pregunta es: ¿qué hacemos mientras tanto? ¿Cuántas desgracias más tienen que ocurrir para buscar alternativas?”, ha cuestionado el portavoz.

Desde el grupo socialista recuerdan que el Ayuntamiento de Cádiz cuenta con recursos económicos suficientes para afrontar esta crisis de inmediato. “El Partido Popular aprobó un presupuesto presumiendo de ser el más social de la historia y disponen de partidas que pueden movilizarse ya. No es un problema de dinero, es un problema de prioridades”, ha aseverado Torres.

El PSOE ha instado al Gobierno local a habilitar soluciones habitacionales provisionales para evitar de todas las maneras posibles más pérdidas de vidas de personas sin hogar.