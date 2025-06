El PSOE de Cádiz quiere saber más sobre las sanciones a la empresa de limpieza

Cádiz/El secretario general del PSOE en Cádiz capital y concejal socialista, José Ramón Ortega, ha informado que desde su formación han presentado un escrito para solicitar copia de los procedimientos sancionadores abiertos a la empresa concesionaria del servicio de limpieza urbana y recogida de residuos en la ciudad, Valoriza, que lleva más de dos años al frente del servicio.

Esta solicitud de información surge tras las declaraciones realizadas en el Pleno por parte del teniente de alcalde de Medio Ambiente en las que se informó sobre la apertura de varios expedientes sancionadores a Valoriza. "Hemos solicitado formalmente copia de toda la documentación relacionada con dichos expedientes, incluyendo detalles sobre su apertura, desarrollo y resolución, en caso de que ya se hayan llevado a cabo", ha puntualizado Ortega, que ha incidido en la importancia de "garantizar la transparencia en la gestión pública y mejorar el deficiente estado de limpieza de la ciudad".

"Cádiz está más sucia que nunca, eso es una realidad", ha advertido José Ramón Ortega, que ha puesto sobre la mesa las fuertes deficiencias en cuanto a maquinaria, “puesto que aún no ha llegado la totalidad de las nuevas máquinas, entre otras cosas porque el PP ha tardado dos años en decidir si quería o no vehículos eléctricos”; y también ha señalado la falta de cumplimiento de las jornadas contratadas, “que trae consigo que no trabajan todos los empleados que deberían en el servicio diario, algo que se corroboraría en la apertura de los expedientes cuya copia hemos solicitado”, ha advertido el secretario general de los socialistas gaditanos.

Por último, Ortega ha afeado las excusas del Partido Popular, que de prometer en campaña que iba a mejorar el estado de limpieza, “ahora dicen que no pueden hacer más porque el pliego no lo permite, lo que demuestra que han bajado los brazos en esta cuestión prioritaria de la ciudad y que no saben cómo mejorar el pliego a pesar de que es viable”, ha concluido José Ramón Ortega.