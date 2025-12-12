El PSOE de Cádiz no hará ninguna propuesta al Presupuesto 2026: "El alcalde nos engañó en 2024"

La idea de Bruno García de reservar una partida de 600.000 euros del Presupuesto Municipal 2026 para poner en marcha posibles proyectos propuestos por su oposición política no ha sentado nada bien en el seno del partido socialista gaditano. De hecho, Óscar Torres, su portavoz en el Ayuntamiento, ya ha adelantado que su formación "no ha hecho ni va a hacer ninguna aportación".

"El alcalde de Cádiz nos engañó en los presupuestos de 2024 y no vamos a permitir que haga lo mismo ahora”, ha argumentado Torres que ha recordado que el PSOE realizó 13 aportaciones de alrededor de 3,5 millones de euros en el documento de hace un año, “un acuerdo que después el alcalde no respetó porque, directamente no las llevó a efecto”. Por este motivo, desde el PSOE aseguran que “no van a ser cómplices” de que Bruno García les vuelva "a engañar" ni les vuelva "a mentir".

Además, el portavoz ha subrayado que, en un presupuesto que supera los 200 millones de euros, “el alcalde, en un alarde de generosidad" dice a la oposición "que podemos hacer aportaciones por valor, tan solo, de un 0,5% del presupuesto general". "Bruno García pretende seguir tomándole el pelo no solo a la oposición, sino a todos los gaditanos y las gaditanas con este presupuesto, y nosotros no vamos a ser cómplices de esta maniobra del alcalde, que lo único que busca es vestirse con el traje de moderadito, mientras que las cuentas que presenta no pone el acento en las verdaderas necesidades de la ciudad en estos momentos", ha relatado.

Adelante Izquierda Gaditana las dará a conocer el 16 de diciembre

Por su parte, desde Adelante Izquierda Gaditana sí confirman que presentarán una batería de propuestas para la cantidad consignada para tal fin en el Presupuesto Municipal.

Proyectos que darán a conocer, tanto al alcalde como a los medios de comunicación, el próximo martes ya que están a la espera de que desde el equipo de Gobierno les remitan el documento del presupuesto que esperaban tener, según dijo el alcalde, durante la jornada de este viernes 12 de diciembre. "La intención es, si lo mandan, analizarlo este fin de semana y presentar nuestras propuestas el martes 16 de diciembre", aseveran.