El PSOE de Cádiz critica la "nula capacidad de gestión" de Bruno García en materia de limpieza

El PSOE de Cádiz considera que el alcalde de la ciudad, Bruno García, ha demostrado su "nula capacidad de gestión" respecto al servicio de limpieza, lo que se traduce en "una ciudad sucia que permanece con maquinaria antigua y contaminante".

Así ha respondido el concejal socialista José Ramón Ortega a la decisión final adoptada por el Ayuntamiento de no variar el contrato para incorporar vehículos 100% eléctricos, en lugar de los propulsados por gas natural licuado como estaba previsto en la oferta que en su día presentó Valoriza. Una decisión que se ha demorado más de un año, provocando "que Cádiz haya estado pagando durante este tiempo por maquinaria nueva que todavía va a tardar varios meses en llegar".

“Nadie pagaría para su casa un servicio antiguo a precio nuevo porque eso sería tirar el dinero, y eso es lo que está haciendo el alcalde de Cádiz con su lentitud a la hora de tomar decisiones”, ha criticado Ortega, que asegura que "Cádiz está sucia" y que "se está tirando el dinero en maquinaria obsoleta porque, cuando el alcalde se presentó a las elecciones, no tenía ni programa ni hoja de ruta que seguir en esta materia”.

Este problema con los vehículos y la maquinaria, todavía pendiente de renovar por los nuevos, se une a la falta de cumplimiento del pliego que también denuncia el PSOE "por no contar con un número de inspectores suficientes, a pesar de ser un servicio prioritario para la ciudad”. “Son constantes las quejas de los vecinos por el estado de limpieza y ahora se unen nuevos problemas con el servicio de recogida de muebles, que no está funcionando correctamente”, asegura Ortega, que también critica el baldeo que se está haciendo "tirando miles de litros de agua potable porque el equipo de gobierno decía que la falta de baldeos era la causa de la suciedad, pero ha quedado demostrado que no ha mejorado la situación pese a que se sigue desperdiciando agua potable”.

"Decía Bruno García que su prioridad era la limpieza y no el cambio de nombres de calles, pero la realidad es que está haciendo lo contrario”, ha concluido el secretario general del PSOE en Cádiz capital, en clara referencia al anuncio de cambio de nombre del Estadio, que pasará a denominarse Carranza.