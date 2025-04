Japón llega a la Feria del Queso de Villaluenga para buscar alianzas culinarias

Villaluenga/El embajador de Japón, Takahiro Nakamae, inauguró este viernes la XVI Feria del Queso de Andalucía, que se celebra este fin de semana en Villaluenga con la intención de acercar culturas en torno a la producción agroalimentaria. De la mano del alcalde de Villaluenga del Rosario, Alfonso Moscoso, esta muestra abrió sus puertas como punto de referencia de la actividad quesera de Andalucía, reuniendo a 30 queserías de toda la región que traen hasta la zona 200 variedades de quesos y que hacen las delicias para los amantes de este manjar.

Este año, la gran novedad fue en la inauguración la presencia del embajador de Japón, Takahiro Nakamae, quien aseguró que el motivo de su visita al pueblo serrano está enmarcado en un proyecto “de maridaje entre sake japonés y el queso andaluz. Son dos alimentos que se desarrollan en contexto culturales diferentes, pero hemos descubierto que se caen muy bien en el maridaje. Este intercambio de culturas culinarias nuestro contribuyen a mejorar el afianzamiento entre España y Japón”, sostuvo.

Por su parte, Moscoso afirmó que esta feria, que se celebra durante este fin de semana con un amplio programa de actividades, es “la cita ineludible para los amantes del queso. Es una oportunidad para Villaluenga y la Sierra por la dinamización turística que conlleva y la generación de ventas. No hay que olvidar que sin leche no hay quesos y no hay presente ni futuro. Son los mejores quesos del mundo, atesoran los mayores premios a nivel nacional e internacional”, concluyó durante la apertura del evento que trae degustaciones, talleres, catas comentadas y actividades.