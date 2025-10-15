El PSOE de Cádiz apoya las movilizaciones de Ayuda a Domicilio del próximo 20 de octubre

El portavoz del grupo municipal, Óscar Torres, exige a Bruno García que cumpla los compromisos que firmó en el Sercla e inicie el proceso de municipalización del servicio

Reunión de los portavoces del PSOE con el comité de empresa del Servicio de Ayuda a Domicilio de Cádiz.

El portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Cádiz, Óscar Torres, ha mantenido una reunión con los representantes del Comité de Empresa del Servicio de Ayuda a Domicilio de nuestra ciudad en el que ha trasladado elpaoyo "claro y sólido" del PSOE a las movilizaciones que la plantilla va a iniciar el próximo día 20 de octubre "en las que estas 350 trabajadoras gaditanas van a denunciar públicamente, una vez más, el trato que están recibiendo por la empresa concesionaria del servicio".

"Una empresa -apunta Torres- que ya se advirtió que era de dudosa credibilidad y en la que aún así el Ayuntamiento de Cádiz, con Bruno García a la cabeza, le concedió el servicio. Ahora mismo, cuando llevan apenas un par de meses, los problemas en cobro, los problemas en contratación y los problemas laborales de todo tipo están haciendo que las condiciones para estas trabajadoras, y para los casi mil usuarios de nuestra ciudad de este servicio, sean lamentables"

En este sentido, el PSOE seguirá "insistiendo", y en objetivo común con la representación de las trabajadoras, en que el servicio "debe ser municipalizado lo antes posible". "Somos conscientes de que es un procedimiento lento y un procedimiento jurídicamente complicado, pero hay que iniciarlo lo antes posible y por eso exigimos, una vez más, a Bruno García que cumpla sus compromisos con las trabajadoras, que aquello que se firmó en el Sercla de mejoras laborales y de mejoras salariales, verdaderamente, se lleve a cabo. Para, de una vez por todas, acabar con todos los problemas que tienen, se inicie el proceso de municipalización del servicio de Ayuda a Domicilio", ha culminado.

