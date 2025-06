El PSOE advierte sobre un nuevo retraso en el proyecto del pabellón Fernando Portillo en Cádiz

La construcción del nuevo pabellón Fernando Portillo en Cádiz sigue sufriendo reveses en el calendario. Así, al menos, lo ha advertido el PSOE, que ha puesto el acento en el cumplimiento del plazo previsto para la redacción de los proyectos. 4 meses, en concreto, era el período estipulado en el contrato que como recuerda el portavoz socialista, Óscar Torres, fue adjudicado en diciembre de 2024.

Por ello, se pregunta el PSOE por la situación del proyecto, toda vez que en el consejo rector del IMD celebrado este martes no ha abordado ningún punto relacionado con el Portillo. "De aquella adjudicación han transcurrido ya más de cinco meses y debemos saber en que estado se encuentra este trabajo, imprescindible para avanzar en esta importante instalación deportiva", ha trasladado Torres.

No obstante, conviene precisar que el contrato fue adjudicado en diciembre pero no se firmó hasta los primeros días del mes de febrero; por tanto, sería ahora en estos días de junio cuando se cumpliría ese plazo previsto de cuatro meses, lo que explicaría que el IMD no hubiese abordado aún el siguiente paso, que es la aceptación del proyecto para proceder, al fin, a la licitación de las obras.

La financiación

Precisamente a este respecto, también ha querido el PSOE llamar la atención sobre la financiación del proyecto que corresponde a la Diputación Provincial. Una partida de 5 millones de euros, en concreto, que según ha recordado el portavoz socialista "el propio alcalde de la ciudad, Bruno García, afirmó que a principios de 2025 se firmaría el anunciado convenio ejecutivo con Diputación" para hacer efectivo ese traspaso económico. “De nuevo pasan meses y el tiempo demuestra que el alcalde no hace más que vender humo, es un anuncio tras otro que luego no se materializa en nada”, indica Torres.

Al hilo de esta cuestión, ha recordado el líder del PSOE municipal cómo en un primer momento se firmó entre Ayuntamiento y Diputación un protocolo para la financiación "que tal y como demostró el PSOE era humo porque solo se mencionaba que había intención de colaboración, sin ningún compromiso jurídico concreto y exigible”. Fue entonces cuando el alcalde cambió su argumentario, anunciando la firma de un convenio plurianual entre las dos administraciones para fasear la aportación de esos 5 millones de euros. "Y a día de hoy nos encontramos que el convenio plurianual anunciado hace un año no se ha llevado a cabo, a pesar de que incluso a finales de 2024 señaló que estaría al principio de 2025", ha rematado Óscar Torres, que ante estas dudas respecto al futuro pabellón polideportivo critica la "falta de credibilidad" del alcalde "y su forma de hacer política: un anuncio tras otro que no termina nunca de formalizarse".

"Sigue mintiendo con los plazos y la financiación del Portillo. Estamos ante una búsqueda constante de titulares, sin darse cuenta de que todo queda en la hemeroteca, demostrando su falta de coherencia", ha indicado el portavoz socialista, convencido de que la ausencia de noticias respecto al proyecto y a la financiación de Diputación "corroboran el oscurantismo y la falta de transparencia de Bruno García en temas de especial interés para la ciudad".