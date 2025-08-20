El PSOE acusa a Moreno y Sanz de dedicarse "a la industria del incendio" y no a la prevención

El secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, ha acusado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, y al consejero de Presidencia e Interior, Antonio Sanz, de dedicarse "a la industria del incendio" y no a las labores de prevención, y denunciado que la Junta "ha estado jugando con los bomberos forestales, realizando promesas que nuevamente vuelven a incumplir".

En declaraciones a los medios durante una concentración organizada por los bomberos forestales del Infoca en Cádiz, Ruiz Boix ha trasladado el apoyo del PSOE de Andalucía a estos trabajadores y a sus reivindicaciones laborales, reclamando, entre otras cuestiones, el que cuenten con vehículos todoterrenos "necesarios y adecuados", ya que los que tiene ahora "no cumplen con las exigencias de protección hacia nuestros montes".

Estos montes, según ha advertido, "han estado olvidados durante el periodo del invierno y primavera". "No han recibido ninguna atención en lo que es la prevención" al no haber sido no han sido cubiertos "ni en invierno, pero tampoco ahora, en plena crisis, en pleno verano", ha agregado.

El secretario general del PSOE de Cádiz ha señalado que en este tiempo el PP de Andalucía y Juanma Moreno han protagonizado "campañas de autobombo" y "cambios de nombre" al crear la nueva Agencia Andaluza de Emergencias, con la que, como ha dicho, "Antonio Sanz puede comprarse nuevos chalecos, nuevos colores y adquirir material para montar nuevos puestos de mando avanzado, un chiringuito para él realizar su campaña de autobombo y fotografías".

Moreno Bonilla, a la Feria de Málaga después de las vacaciones

Además, ha criticado que el presidente de la Junta "reaparezca tras sus vacaciones" para acudir a la Feria de Málaga, en vez de atender a los delegados sindicales del Infoca y apoyar a los bomberos forestales "que han estado al pie del cañón" en este verano "de altísimo riesgo y durante todo este año", en el que han realizado "más de 590 intervenciones por fuegos en la comunidad que dejan más de 3.700 hectáreas quemadas".

"Invitamos a Moreno a que después de su largo periodo de vacaciones explique dónde ha estado y qué es lo que ha hecho además de sus tuits vacíos", ha reclamado el dirigente socialista.

Desde el PSOE en Andalucía han respaldado las demandas de las plantillas del Infoca, como el complemento de antigüedad, los equipos de protección individual (EPI) "necesarios", los vehículos todoterreno "adecuados" y la cobertura "total" de plazas.

Ruiz Boix ha insistido en que el Gobierno del PP tiene que dar explicaciones por "los más de 350 millones de euros que no ha ejecutado" en prevención de incendios y cuidado de montes "en los dos últimos años", con "229 millones de esta partida presupuestaria sin invertir en 2024 y otros 140 millones sin gastar del ejercicio 2023".

Así, ha demandado que los consejeros de Presidencia, Medio Ambiente y Cultura ofrezcan explicaciones en sede parlamentaria, en las comparecencias urgentes ante la Diputación Permanente solicitadas por el Grupo Socialista, esperando además la comparecencia del presidente de la Junta de Andalucía "después de ese largo periodo de vacaciones y de incorporarse para las ferias de Málaga".