El proyecto para el pabellón Portillo de Cádiz se adjudicará la próxima semana

Cádiz/Aunque no pocos obstáculos se ha encontrado en su camino, la recuperación del histórico pabellón Fernando Portillo, que cerró sus puertas en el año 2008, da un paso más en su ansiada materialización con la adjudicación de la redacción del proyecto para el nuevo polideportivo, que se dará a conocer la próxima semana.

Así lo ha anunciado el alcalde de Cádiz, Bruno García, tras concluir este viernes la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cádiz. "La redacción del proyecto del pabellón Portillo se adjudicará -se hará una propuesta de adjudicación- a la empresa Pujol y Cruz Arquitecto en el consejo rector del Instituto Municipal de Deportes (IMD) del viernes 20 de diciembre por un importe de 211.750 euros (IVA incluido) y eso nos va a permitir que avancemos en uno de los grandes proyectos de esta ciudad", se ha congratulado el primer edil.

Además, el responsable de San Juan de Dios se lanza ya a dar una serie de plazos que marcan 2026 como el año en el que se estará construyendo el equipamiento deportivo que se levantará entre la calle Brunete y Ciudad de Santander, en el gran solar que antes ocupaba las añoradas instalaciones deportivas. "La elaboración del proyecto se realizará durante 4 meses y, una vez que se tenga, sabremos la cantidad, al euro, necesaria y con ella generar el pliego para licitar la obra con el objetivo de que en el año 2026 se esté construyendo el pabellón Portillo. Vamos a hacerlo lo más rápido posible, pero los plazos son los que son", ha explicado García.

¿La financiación? "Asegurada", ha certificado el alcalde que habla de "10 millones ya garantizados -5,5 millones de euros del Gobierno anterior, los remanentes aprobados por el actual equipo de Gobierno y lo que se aporte a cargo de los presupuestos municipales- más los 5 millones de Diputación" y, "si hubiera que poner algo más, son cantidades que se van a poder llevar a cabo", se ha comprometido.

A este respecto, Bruno García ha querido aclarar que la relación económica con la entidad provincial en torno al pabellón Portillo también está atada. Y, a pesar de las dudas que arroja la oposición, el mandatario del PP ha asegurado que el anunciado convenio con Diputación sobre el Portillo se cerrará "a principios del nuevo año". "Hasta el año 2026 no hará falta que Diputación tenga el dinero, aun así, a principios de año, con la presidenta de Diputación, cerraremos ya un convenio ejecutivo. En cualquier caso, en el presupuesto de Diputación de 2025 no va a venir presupuesto para el Portillo porque no es necesario", ha aclarado.

"Dicho esto, la adjudicación de la redacción del proyecto del Portillo es muy buena noticia que es fruto de un trabajo muy importante por parte del concejal de Deportes (Carlos Lucero) que lleva una línea de trabajo muy clara relacionada con los equipamientos deportivos", ha alabado el alcalde que informa que en este próximo consejo rector del IMD también se adjudicará el nuevo edificio del complejo deportivo Puntales-La Paz, por un valor cercano a los 600.000 euros. "Esto unido a la inversión de los equipamientos deportivos de Loreto y Puntales suman más de un millón de euros para la renovación de estos equipamientos de barrio fundamentales, pero es verdad que todos tenemos la mirada puesta en el pabellón Portillo, en el que no vamos a dejar de trabajar para que sea una realidad lo antes posible", ha reconocido.

A la segunda va la vencida

Desde luego, la fallida primera licitación de la redacción del proyecto del pabellón Fernando Portillo en el pasado mes de junio -un proceso que se resolvió como desierto- no desanimó al equipo de Gobierno que, apenas dos meses después, abrió una nueva concurrencia seguir avanzando en el plan que ya contaba con un anteproyecto elaborado por la Oficina Técnica Municipal.

Es más, una empresa descartada en la convocatoria original por presentar su oferta fuera de plazo, Pujol Arquitectos SLP, ha sido la que finalmente ha ganado el contrato en este segundo concurso público. Un proceso donde la compañía gaditana competía contra la UTE formada por las firmas TG 4 Consultores AEC y Conurma Ingenieros Consultores, que también participó en la primera concurrencia llegando a la fase de adjudicación, aunque la Mesa de Contratación desechó su oferta al considerarla temeraria.

El futuro pabellón Portillo se levantará sobre una parcela de 5.152 metros cuadrados, contando con dos plantas de altura y capacidad para 2.000 espectadores que permitirá el uso ordinario para la práctica del deporte a nivel local o entrenamiento y un uso extraordinario de encuentros con el público. Además, en la planta baja de la parcela es contempla un local comercial de 315 metros cuadrados; y bajo rasante se habilitará un aparcamiento de dos plantas con capacidad para 409 vehículos.