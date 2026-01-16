El proyecto de crear una gran zona de ocio en el puerto de Cádiz inicia su exposición pública

El proyecto que la empresa Edificarte (ahora denominada Grupo Vogel Hostelería y Ocio, S.L.) ha presentado para convertir el muelle Reina Sofía, dentro del puerto de Cádiz, en una gran zona de ocio que incluye espacios para conciertos, inicia este viernes un proceso de información pública.

Según ha anunciado la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, el Boletín Oficial del Estado ha publicado este viernes la propuesta realizada meses atrás por Edificarte para hacerse con una explanada de 10.850 metros cuadrados para la construcción y explotación de una zona de ocio y esparcimiento y actividades terciarias.

Explica la APBC que el suelo en cuestión alberga actualmente las instalaciones de reparación y mantenimiento de la terminal de contenedores del muelle Reina Sofía, que en un breve plazo de tiempo se trasladarán a su nueva ubicación en la Nueva Terminal de Contenedores. Por ello, la empresa que pretende hacerse con ese espacio debe esperar a que se haga efectivo el traslado de la actual terminal de contenedores a la nueva infraestructura.

Llegado ese momento, plantea Edificarte una ordenación con un elevado porcentaje de espacio libre y zonas verdes —alrededor del 66%—, un uso terciario aproximado del 28% y el resto destinado a viario y servicios. La propuesta pretende combinar áreas ajardinadas y de paseo con espacios para actividades culturales, comerciales y de restauración, configurando un “pulmón” de ocio junto al mar que se integra con las iniciativas de la APBC para activar el muelle como espacio ciudadano.

Este proyecto tiene ahora por delante un plazo de veinte días hábiles a contar a partir del lunes (día siguiente al de haberse publicado el anuncio en el BOE "para que cualquier persona, física o jurídica, pueda examinar el expediente, o la parte del mismo que se acuerde, y formular las alegaciones que estime oportunas", según remarca el anuncio.

Y superado este trámite preceptivo traslada la APBC que se podrá "seguir avanzando en el otorgamiento definitivo de la concesión, que, en última instancia, deberá ser aprobada por el consejo de administración".