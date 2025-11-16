Edificarte proyecta una gran zona de ocio que incluye los conciertos en la explanada del Muelle Reina Sofía del puerto de Cádiz

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC) ha puesto en marcha la licitación de la parcela situada en la explanada del Muelle Reina Sofía, que la empresa Edificarte Eventos ha presentado para explotar como zona de ocio, esparcimiento y actividades terciarias. La superficie citada en la documentación pública ronda los 10.850 metros cuadrados y acoge a día de hoy instalaciones auxiliares a la terminal de contenedores tales como el arreglo de contenedores que, según la planificación de la APBC, serán trasladadas en breve a la nueva Terminal de Contenedores.

El proyecto presentado por Edificarte plantea una ordenación con un elevado porcentaje de espacio libre y zonas verdes —alrededor del 66%—, un uso terciario aproximado del 28% y el resto destinado a viario y servicios. La propuesta pretende combinar áreas ajardinadas y de paseo con espacios para actividades culturales, comerciales y de restauración, configurando un “pulmón” de ocio junto al mar que se integra con las iniciativas de la APBC para activar el muelle como espacio ciudadano.

El objetivo de la concesión será satisfacer las demandas de actividades culturales, eventos, conciertos, etc. dada la falta de espacios en la ciudad para este tipo de iniciativas

La materialización del proyecto está condicionada, sin embargo, a la liberación del Muelle Reina Sofía: la actual actividad de contenedores que ocupa parte de la explanada debe trasladarse a la nueva terminal de contenedores que el puerto está desarrollando en terrenos ganados al mar. Ese traslado es el eje que permite pasar de usos industriales/logísticos a usos urbanos y de ocio en esta franja litoral. Los calendarios y fases del traslado aparecen vinculados a las licitaciones de la APBC para la nueva terminal y para la terminal de pasajeros que se proyecta en el Reina Sofía.

En paralelo, la APBC mantiene una batería de proyectos de integración del muelle con la ciudad —incluyendo actuaciones de urbanización y la habilitación de nuevos equipamientos culturales (auditorio, terminal de pasajeros, aparcamiento en altura)— que dibujan una transformación urbana a medio plazo del frente marítimo. La primera fase de la integración del Muelle Ciudad (que conecta con el Reina Sofía) cuenta con adjudicaciones y calendarios estimados que apuntan a la ejecución de obras en los próximos meses, lo que refuerza la idea de una reconversión amplia del entorno portuario.

Calendario y condicionantes

Los plazos concretos para que Edificarte pueda ejecutar su proyecto dependen de varios hitos administrativos y de obra: adjudicación efectiva de la concesión tales como el esperado traslado de las instalaciones de contenedores así como la ejecución de infraestructuras de integración del muelle y licencias municipales para edificación y actividad. La documentación pública reciente señala licitaciones abiertas para la terminal de pasajeros y trámites para la nueva terminal de contenedores, por lo que la liberación del espacio se considera posible en el horizonte próximo, aunque sujeta a los ritmos de las obras y a la coordinación entre todas las administraciones que intervienen en la confección del futuro del puerto de la Bahía de Cádiz.

El proyecto de Edificarte para convertir parte de la explanada del Muelle Reina Sofía en una gran zona de ocio, esparcimiento y terciario es coherente con la hoja de ruta de transformación del frente portuario de Cádiz: combina oferta cultural y comercial con amplios espacios verdes y peatonales. Su ejecución práctica, no obstante, está íntimamente ligada al traslado de la actividad de contenedores a la nueva terminal y a las obras de integración puerto-ciudad que la APBC tiene en marcha, factores que marcarán el ritmo real del cambio urbanístico que se avecina en esa zona de la ciudad.