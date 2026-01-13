Próximos ingresos en las academias gaditanas de Bellas Artes y en la Hispano Americana

La Real Academia Provincial de Bellas Artes de Cádiz y la Real Academia Hispano Americana de Ciencias, Artes y Letras tendrán esta semana, las dos este miércoles 14 de enero, sendos ingresos de nuevos académicos. Así, el dibujante Abel Ippólito Ruiz ingresará como académico de número en Bellas Artes, en un acto que se celebrará en el salón regio de la Diputación Provincial, mientras que el escritor y coronel retirado Juan Ángel López Díaz entrará en la Hispano Americana en el salón de grados de la Facultad de Medicina. Ambos actos están programados a la misma hora, las siete de la tarde.

El dibujante Abel Ippólito ha titulado su discurso de ingreso 'Funambulistas caminando en la niebla'. En nombre de la corporación contestará el académico de número Francisco José Pérez Valencia. La sesión será clausurada por Pablo Juliá, presidente de la Real Academia Provincial de Bellas Artes. En el acto está anunciada la presencia de la presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez.

Abel Ippólito Ruiz, que será académico en la sección de artes gráficas y visual, nació en Lorca (Murcia) en 1969. Estudió Bellas Artes, en la Universidad de Sevilla y dedica su vida al cómic y la ilustración publicitaria, como autor, editor y formador. Ha sido un dibujante activo en las icónicas revistas de tirada nacional, entre ellas Zona 84 (de Toutain Editor), e internacionales, como las japonesas Afternoon y Morning (de la prestigiosa editorial nipona Kodansha).

Por su parte, el discurso de ingreso de Juan Ángel López Díaz, coronel retirado del cuerpo de Infantería de Marina, llevará por título 'El decisivo papel de Martín Alonso y Vicente Yáñez Pinzón en el viaje del Descubrimiento'. Será presentado por el académico de número Agustín Rosety. En este caso, el acto será clausurado por Enrique García-Agulló, director de la Academia Hispano Americana.

Juan Ángel López Díaz. / Web de Almuzara

Juan Ángel López Díaz es escritor. Diplomado de Estado Mayor, de Estados Mayores Conjuntos y Nato Defence College (NADEFCOL) en Roma, ha mandado unidades en todos los empleos y ha estado como observador de las Naciones Unidas en la Guerra de Bosnia (1993-94). También y entre muchos destinos ha sido agregado de Defensa en Sudáfrica, y acreditado en Angola, Mozambique, Namibia y Lesotho. En sus primeros empleos estudió el idioma ruso y visitó la URSS en varias ocasiones, para detectar la evolución del país en los años de la Guerra Fría. Su gran afición por la historia y después de años de estudios en la Biblioteca Nacional le ha servido para publicar varios libros.