Proponen que la estación de tren de Cádiz lleve el nombre de Manuel de Falla

La Real Academia Provincial de Bellas Artes de Cádiz ha realizado un llamamiento a las instituciones y a la ciudadanía para solicitar que la Estación de Renfe de la capital gaditana sea denominada con el nombre de Manuel de Falla.

Así, además de haber remitido un escrito al Ayuntamiento de Cádiz el pasado día 19, la Real Academia Provincial de Bellas Artes de Cádiz ha llevado su petición a la plataforma Change.org para sumar firmas de ciudadanos que se unan a esta petición, superando hasta el momento el medio centenar de adhesiones.

Ahí, recuerda que en 2026 se conmemorará el 150 aniversario del nacimiento de Manuel de Falla, uno de los compositores más emblemáticos de España y un referente cultural a nivel mundial que dejó una huella imborrable en la música clásica, con un legado que continúa inspirando a generaciones de artistas y amantes de la música.

Igualmente, señala que la misma propuesta enviada al Ayuntamiento la ha remitido a la entidad gestora de las infraestructuras ferroviarias, señalando que es una oportunidad única para rendir homenaje a la contribución cultural de Manuel de Falla y mantener viva su memoria en un lugar tan significativo como es una estación de tren, punto de encuentro de miles de personas cada día.

El reconocimiento de Manuel de Falla en su ciudad de origen no solo celebra su importancia histórica y cultural, sino que también apoya el turismo cultural, impulsando el interés de visitantes por conocer más sobre su vida y obra. Este cambio promoverá además la identidad gaditana, poniendo en valor a uno de sus hijos ilustres, concluye la Real Academia Provincial de Bellas Artes de Cádiz.