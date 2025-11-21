Cádiz comienza su particular cuenta atrás hacia el Año Falla

Manuel de Falla, inmortal como es su figura creadora y su música, cumplirá dentro de un año, el 23 de noviembre de 2026, 150 años. Instituciones públicas y entidades ciudadanas se conjuran, hasta ahora de palabra, para celebrar este aniversario con la relevancia que se merece el universal compositor gaditano. Y hoy 21 de noviembre, un par de días antes de su 149 cumpleaños, el nombre de Manuel de Falla ha vuelto ser homenajeado ante su casa natal, en la plaza de Mina de Cádiz, con una ofrenda floral y con un pequeño concierto con piezas suyas ofrecido por alumnos de trompeta del Conservatorio de Cádiz que, precisamente, lleva el nombre del músico. En el horizonte, y en boca de todos, lograr que el 150 aniversario que en estos días comienza su cuenta atrás se celebre por todo lo alto en la ciudad en la que vino al mundo uno de los grandes creadores musicales de España.

Esta ofrenda floral en Mina, un acto protagonizado desde hace años por el Ateneo de Cádiz cual insistente martillo pilón, está incluido en la programación preparada por el Ayuntamiento de Cádiz para recordar el aniversario del músico. De hecho, dos han sido los ramos que se han colocado en la fachada de la casa natal: uno por parte de José Almenara, presidente del Ateneo, y otro del alcalde de la ciudad, Bruno García. Un acto sencillo que hasta hace unos años figuraba incluso en las actividades paralelas del Festival de Música Española, aunque fuera de forma testimonial, pero que, sin embargo, se cae de esta cita al tiempo que el Ayuntamiento de la ciudad parece recoger el testigo institucional del acto.

Ha sido, de hecho, Maite González, concejala de Cultura, quien ha conducido este breve homenaje a Falla, un músico que, en sus palabras, "llevó la esencia musical de Andalucía a la escena internacional". González ha agradecido la presencia y colaboración en el acto de algunas de las entidades públicas y ciudadanas presentes en la plaza de Mina, como el propio Ateneo, la Academia de Bellas Artes, la Asociación Amigos de Quiñones, la Universidad de Cádiz, la Sociedad Filatélica Gaditana, Cádiz Ilustrada, la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial. También ha expresado un agradecimiento especial a la familia Trigueros, propietaria del inmueble en el que nació en 1876 el músico gaditano y cuya colaboración también fue reconocida en sus intervenciones tanto por Bruno García como José Almenara.

El presidente del Ateneo ha llamado a evocar la figura de Falla al tiempo que ha apostado por tener visión de futuro y llamar al esfuerzo de instituciones y particulares de cara al especial cumpleaños del próximo 2026. Almenara ha recordado la implicación histórica del Ateneo con la figura de Falla y la insistencia en reivindicar al músico "desde hace muchos, muchos años" con esta ofrenda floral. El actual presidente ha particularizado este compromiso en los nombres de José Ramón Pérez Díaz-Alersi, Hans Josef Artz, Pedro Payán, Ignacio Moreno y Ángel Mozo.

El alcalde Bruno García tras poner el ramo de flores ante la casa natal de Falla. / Lourdes de Vicente

A la unidad institucional y ciudadana ha apelado, precisamente, el alcalde Bruno García de cara al próximo Año Falla: "Un año para poner la mirada, el foco, en Falla, uno de los grandes gaditanos ilustres sobre el que se asienta parte de nuestra identidad cultural". García refrenda así un "compromiso" municipal con una celebración que, al menos se pretende, sirva para reivindicar la figura de este notable gaditano.

Tras la ofrenda floral, un grupo de nueve alumnos del Conservatorio de Música Manuel de Falla de Cádiz, dirigidos por el profesor de trompeta Manuel María Moreno y acompañados por el vicedirector del centro, Emilio García, ofreció un breve concierto, muy aplaudido, en el que interpretaron varias piezas de Falla: 'Tres fanfarrias' y la 'Danza del Molinero', de la obra 'El sombrero de tres picos'.