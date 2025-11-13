Una exposición abre hoy en Cádiz los actos por el aniversario de Falla

La figura del compositor gaditano Manuel de Falla vuelve desde hoy a cobrar relevancia en Cádiz con el comienzo de una serie de actos que quieren ser el preludio del gran aniversario que Cádiz celebrará el próximo año: 150 años de su nacimiento y 80 años de su muerte. Una exposición en las plantas baja y primera del Gran Teatro que lleva su nombre abre hoy jueves, 13 de noviembre, esta programación preparada por el Ayuntamiento de la ciudad.

Y es que mañana viernes, 14 de noviembre, se cumplen 79 años de la muerte en Argentina del músico gaditano, mientras que será el próximo 23 de noviembre, domingo, cuando se cumplan los 149 años de su nacimiento en la plaza de Mina. Así que los actos programados por el municipio para estos días, que se encuentran ya publicados en algunos mupis publicitarios de la ciudad, se unen también a la celebración del tradicional Festival de Música Española de Cádiz, que comenzará mañana viernes su 23 edición, en la que Falla y su música tendrán como siempre un hueco importante.

La exposición que hoy se inaugura en el Teatro Falla lleva por título ‘Cádiz en Manuel de Falla. Una vida atlántica’, y su contenido se repartirá por los pasillos de las plantas baja y primera del teatro que en la plaza de Fragela lleva el nombre compositor gaditano.

El Ayuntamiento ha programado de nuevo un concierto didáctico con escolares que el pasado año constituyó un rotundo éxito. Será mañana, aniversario de la muerte del músico, y esta vez se celebrará en la plaza de la Catedral, a diferencia del celebrado el pasado año en la plaza de San Juan de Dios. En este caso, los músicos Juan Pablo Otero y Daniel Borrego estarán acompañados por la violinista Lara Sansón y por la mezzosoprano Toñi Martínez Novo. Además, según se anuncia en la programación, los centros podrán entrar en la cripta de la Catedral para participar en la ofrenda floral ante la tumba del universal músico gaditano. Es de esperar que la previsión de lluvia que amenaza la jornada del viernes haga un paréntesis a partir de las 12.00 horas para que se pueda celebrar sin sobresaltos este popular y festivo encuentro musical en torno a Falla.

Ya la semana que viene, el viernes 21, se ha programado un homenaje a Falla en su casa natal de la plaza de Mina, en un acto que contará con el grupo de trompetas del Conservatorio Manuel de Falla de Cádiz. Un día después, el sábado 22, habrá un nuevo concierto en la plaza de Mina dedicado al músico, en el que actuarán alumnos y profesores del Conservatorio gaditano. Ambos actos serán a las 13.00 horas.

Y a esa misma hora se ha programado el último acto de esta semana musical. Será el sábado 29, de nuevo en la plaza de Mina, con un concierto homenaje al músico a cargo de la Escuela de Música de San Felipe Neri y bajo la dirección de Daniel Borrego. El concierto, según se puede leer en los mupis de la ciudad, se interpretarán diversa obras del compositor gaditano.

Un programa de actos, pues, con el que el Ayuntamiento de Cádiz afina sus instrumentos de cara a la gran celebración en 2026 del Año Falla, con el 150 aniversario de su nacimiento en Cádiz y el 80 de su muerte en Alta Gracia, Argentina.