Los promotores de Cádiz piden una nueva ley para potenciar el alquiler de pisos

Cádiz apenas oferta unas 300 viviendas en el mercado del alquiler. El porcentaje más amplio se concentra en contratos limitados al curso escolar o a la temporada de verano. El alquiler residencial va a la baja, pero no sus precios con coste para los inquilinos muy altos, y más para familias con recursos limitados.

Desde el sector inmobiliario se tiene claro que la actual legislación estatal no solo no ayuda a promover este modelo de vivienda, sino que coarta a muchos propietarios a la hora de poner sus casas en el mercado de alquiler.

“El número de viviendas en alquiler ha bajado mucho en Cádiz por culpa de la actual ley de la vivienda, que no da ninguna garantía a la propiedad”, destaca Begoña Gómez, gerente de la inmobiliaria y promotora Comunidades del Sur.

De la misma forma se expresa Álvaro Pedreño, gerente de la inmobiliaria Hispania. En su caso, destaca Cádiz tiene más demanda que oferta en el mercado de venta de pisos, y que a ello no ayuda los elevados precios de las casas en alquiler y su limitado número.

“Los precios disparatados que se dan en muchas de estas viviendas provoca que muchas familias opten por comprar un piso. No es su primera opción pero al final pedir un préstamo hipotecario les sale más barato que pagar la renta mensual de un alquiler. De esta forma, se incrementa la presión sobre el mercado de venta, lo que no ayuda a rebajar los precios en el sector”.

Para el gerente de Inmobiliaria Hispania, es fundamental que “se tomen medidas en el mercado de alquiler, con una reforma en profundidad de la ley de arrendamiento”. Plantea la necesidad de “proteger a los propietarios que quieren poner sus viviendas en el mercado, concediendo beneficios fiscales y una mayor seguridad jurídica”.

Fuera también de este sistema están quedando algunas viviendas que tenían hasta hace poco uso turístico y que al final se han puesto a la venta. La peculiaridad de esta nueva oferta es que son pisos ya reformados, por su uso hotelero, y con un precio mayor al no necesitar obras.

Hoy en Cádiz, según los portales y las principales inmobiliarias de la ciudad, no se llega a un centenar de pisos en el mercado de alquiler para largas temporadas.

Los precios, y más si lo comparamos con localidades cercanas o buena parte de las capitales andaluzas, son elevados.

Por la parte baja, el menor precio publicitado es un piso de apenas 50 metros cuadrados y una habitación en la zona de la barriada de La Paz. Por el mismo se pide una renta anual de 550 euros. 50 euros más cuesta una vivienda en la zona de San José, también con una habitación.

En el otro extremo, el alquiler más caro para una vivienda de larga duración llega a los 2.000 euros. Se ubica en Bahía Blanca y, proporcionalmente, resulta más barato que los que piden menos rentas, ya que en este caso se oferta un piso de 208 metros cuadrados construidos con 4 habitaciones.

Le sigue una oferta de 3 habitaciones, con 142 metros de superficie y una renta de 1.600 euros.

El más caro por metro cuadrado se ubica en Santa María del Mar, con una renta de 1.200 euros al mes para una vivienda que no pasa de los 50 metros cuadrados.