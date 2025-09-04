La programación completa de la Regata Globe 40 que se celebra en Cádiz 2025

El paseo de Astilleros, junto al cual se celebrará la Regata Globe 40.

Cádiz se convierte en capital mundial de la vela en septiembre de 2025 con la llegada de la Globe 40, la regata oceánica que recorrerá el planeta en ocho etapas. Durante más de una semana, la ciudad acogerá un amplio programa de actividades paralelas que combinarán deporte, divulgación, cultura y ocio para todos los públicos.

El Race Village, ubicado en el Paseo Marítimo de Astilleros, será el epicentro de la fiesta marítima. Allí se abrirán exposiciones, talleres y espectáculos, además de las salidas de bautismo de vela que permitirán al público vivir la experiencia en primera persona. También habrá conciertos, carnaval, animaciones teatrales y encuentros con las tripulaciones antes de la gran salida prevista para el domingo 14 de septiembre.

Sábado 6 de septiembre

09:00 - 11:00 h. | Zona marítima: Jornada de limpieza del borde marítimo paralelo al parque Celestino Mutis. Iniciativa de AGADEN-Ecologistas en Acción.

Lunes 8 de septiembre

18:00 h. | Race Village : Apertura oficial.

18:30 - 20:15 h. | Race Village: Salidas Bautismo de Vela (18:30 y 19:30 h).

18:30 - 19:15 h. | Race Village: Taller Náutico del IMD.

19:00 - 20:00 h. | Auditorio Costa Rica : Musical infantil Together.

20:00 - 22:00 h. | Race Village : Animación teatralizada Animarte.

22:00 - 23:30 h. | Race Village: Flamenco con Anabel Rivera (Per-Versiones Flamencas) y colaboración de Miguel Catumba.

Martes 9 de septiembre

18:00 - 20:15 h. | Race Village : Bautismo de vela (18:00 y 19:15 h).

18:00 - 20:00 h. | Parque de Bomberos : Jornadas de Puertas Abiertas con exhibiciones.

18:30 - 19:15 h. | Race Village : Taller Náutico del IMD.

: Taller Náutico del IMD. 21:00 - 23:00 h. | Race Village: Carnaval COAC 2025 con el Coro El Gallinero y la Comparsa El Cementerio.

Miércoles 10 de septiembre

18:00 - 20:15 h. | Race Village : Bautismo de vela.

18:00 - 19:00 h. | Auditorio Costa Rica : La Economía Azul explicada para niños.

18:30 - 19:15 h. | Race Village : Taller Náutico del IMD.

: Taller Náutico del IMD. 21:00 - 23:00 h. | Race Village: Carnaval COAC 2025 con Chirigota Comparsa los calaíta y Cuarteto Ku Klux Klan Klan.

Jueves 11 de septiembre

09:00 - 14:00 h. | Auditorio Costa Rica : Jornadas La Vela Oceánica, un potencial por descubrir en Cádiz.

16:00 - 19:00 h. | Bahía de Cádiz : Regata de Patrocinadores.

18:00 - 20:15 h. | Race Village : Bautismo de vela.

18:00 - 21:00 h. | Race Village : Carnaval Cantera (Primeros Premios COAC 2025).

18:30 - 19:15 h. | Race Village : Taller Náutico.

18:30 - 19:00 h. | Race Village : Entrega de Premios Regata de Patrocinadores.

20:00 - 22:00 h. | Race Village : Animación teatralizada Animarte.

22:00 - 23:30 h. | Race Village: Flamenco con Spoticai.

Viernes 12 de septiembre

17:00 - 17:30 h. | Race Village : Exhibición de rescate marítimo por Salvamento Marítimo de Cádiz.

18:00 - 20:15 h. | Race Village : Bautismo de vela.

18:00 - 21:00 h. | Race Village : Carnaval Cantera.

18:00 - 22:00 h. | Race Village : Talleres de Medio Ambiente (Residuos marinos, Varamiento de cetáceos, Cuéntame sobre el mar, marinero).

18:30 - 19:15 h. | Race Village : Taller Náutico.

19:00 - 20:00 h. | Auditorio Costa Rica: Encuentro entre tripulaciones y público.

20:00 - 22:00 h. | Race Village : Animación teatralizada Animarte.

: Animación teatralizada Animarte. 22:00 - 23:00 h. | Race Village: Monólogo de Manolo Morera.

Sábado 13 de septiembre

10:00 - 15:00 h. | Race Village : Concurso de Pintura Rápida.

12:00 - 14:30 h. | Race Village : Bautismo de vela (12:15 y 13:30 h).

12:00 - 14:00 h. | Race Village : Jornadas de Puertas Abiertas de embarcaciones de la Guardia Civil.

12:00 - 19:00 h. | Race Village : Taller y demostración de Vela Latina.

12:00 - 14:30 h. | Race Village : Talleres de Medio Ambiente.

13:00 - 14:00 h. | Auditorio Costa Rica : Musical tributo Aladdín.

15:00 - 20:00 h. | Race Village : Puertas abiertas de la Guardia Civil.

18:00 - 19:00 h. | Race Village : Entrega de Premios de Pintura Rápida.

18:00 - 20:15 h. | Race Village : Bautismo de vela.

18:30 - 19:15 h. | Race Village : Taller Náutico.

18:00 - 22:00 h. | Race Village : Talleres de Medio Ambiente.

19:00 - 20:00 h. | Race Village : Presentación oficial de tripulaciones Globe 40.

20:00 - 21:00 h. | Race Village : Meet & Greet con tripulaciones.

20:00 - 22:00 h. | Auditorio Costa Rica : Conciertos La Báskula (Proost, Lolo Pastrana, Fuera de Órbita, Icástica).

22:00 - 23:00 h. | Race Village : Antología Antonio Martínez Ares Los Cuervos.

23:00 - 23:15 h. | Race Village: Espectáculo de Drones Océanos.

Domingo 14 de septiembre

11:00 - 13:00 h. | Race Village : Ceremonia de Embarque.

13:00 - 14:00 h. | Zona Marítima : Gran Salida Globe 40.

: Gran Salida Globe 40. 13:00 - 18:00 h. | Bahía y Costa de Cádiz: Recorrido Costero Trofeo Diputación de Cádiz.

Actividades permanentes

Exposiciones en el Race Village:

La vuelta al mundo a vela: de Juan Sebastián Elcano a Globe 40 (1522-2025).

Recorrido, etapas, barcos y tripulaciones de la Globe 40.

Fly Bys con barcos de foiling: todos los días a las 18:00 h, frente al Race Village.

Certamen de Pintura Infantil (6 a 14 años): del 6 al 14 de septiembre, en colaboración con la Guardia Civil. El ganador se anunciará el sábado 13 a las 18:00 h y disfrutará de un paseo en embarcación oficial.