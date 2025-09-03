El Ayuntamiento de Cádiz realiza cambios en la programación de la Regata Globe 40

El Ayuntamiento de Cádiz, a través de la Delegación de Fiestas que dirige la teniente de alcalde Beatriz Gandullo, ya tiene modificado al completo la programación de actividades paralelas con motivo de la Regata Globe 40.

Cabe recordar que la organización tuvo que posponer la salida de la etapa prólogo desde Lorient (Francia) debido a las adversas condiciones meteorológicas, de tal manera que los barcos no van a poder comenzar a llegar hasta la tarde del lunes 8 de septiembre. Esto ha traído consigo que la apertura del Race Village y todas las actividades que se iban a celebrar en el Paseo Marítimo de Astilleros y en el Auditorio Costa Rica del parque Celestino Mutis el 6 y 7 de septiembre, se hayan tenido que repartir a lo largo de la semana hasta el sábado 13, víspera de la salida de la Globe 40 el domingo 14.

Lo que sí se va a seguir manteniendo el sábado 6 de septiembre de nueve a once de la mañana es la limpieza del borde marítimo paralelo al parque Celestino Mutis, que se hace a iniciativa de Agaden-Ecologistas en Acción.

Por otra parte, la apertura del Race Village, es decir la zona de ocio que está junto a los barcos atracados, se abrirá el lunes a las 18 horas. A partir de ahí habrá un taller náutico a cargo del IMD a las 18.30 horas, que se hará todos los días a la misma hora; el musical infantil Together en el Auditorio a las 19 horas; la animación teatralizada de Animarte a las 20 horas; y a las 22 horas la actuación de Anabel Rivera con el espectáculo Perversiones flamencas, que contará con la colaboración especial de Miguel Catumba.

Entre los cambios también se encuentra la actuaciones de los primeros premios de la cantera del pasado COAC 2025 el jueves 11 de febrero a las 18 horas.

Otra modificación a lo inicialmente presentado es la exhibición de un rescate de tripulación por Salvamento Marítimo de Cádiz que se llevará a cabo a las 17 horas de viernes 12 de septiembre.

Y para el sábado 13 de septiembre hay dos cambios. El primero de ellos es el de los conciertos La Báskula a las ocho de la tarde en el Auditorio y que contará con la presencia de Proost, Lolo Pastrana, Fuera de Órbita e Icástica.

Y el segundo es la actuación de la antología de Antonio Martínez Ares ‘Los cuervos’ a las diez de la noche en el Race Village.

Beatriz Gandullo ha reiterado que "se trata de una programación muy interesante para que la ciudadanía pueda disfrutar y participar". Asimismo, ha querido resaltar que "ante el retraso en la llegada de los barcos hemos querido no recortar la programación y perder todo lo del fin de semana, sino reubicarlo a lo largo de la semana para que todo lo programado se pueda disfrutar".